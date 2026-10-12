Обитаема планета с две слънца? Напълно възможно е, установиха учени

П отенциална планета, подобна на Татуин от „Междузвездни войни“, с размерите на Земята и намираща се в близка система с двойна звезда, може да задържа течна вода и да поддържа живот, показва ново изследване, което би могло да разшири търсенето на подобни обитаеми светове.

Системата с двойна звезда, наречена 70 Змиеносец (70 Ophiuchi), се намира на трилиони километри от Земята, но в космически мащаб се смята за сравнително близка.

В продължение на десетилетия учените изследват тази система, състояща се от две звезди, малко по-малки и по-хладни от нашето Слънце, които обикалят една около друга. Към момента обаче няма потвърдени планети, обикалящи около която и да е от двете звезди, пише The Independent.

Използвайки тази звездна система като референция, изследователите са моделирали дали планета с размерите на Земята би могла да поддържа стабилна орбита в обитаемата зона на по-голямата звезда. Това е областта около звездата, където дадена планета е достатъчно топла, за да поддържа течна вода на повърхността си.

Изследователите са установили, че стабилни планетарни орбити са възможни в обитаемата зона на основната звезда. „Това е и една от най-близките до нас звездни системи. Тя е известна още от древността, но това, което не беше добре известно, е как точно двете звезди обикалят една около друга“, казва астрофизикът Стивън Кейн, един от авторите на изследването, публикувано в Astrophysical Journal.

В проучването учените са симулирали гравитационните взаимодействия между множество тела - от обекти с размерите на звезди до такива с размерите на планети около тях. След това те са поставили планета с масата на Земята на различни разстояния от основната звезда и са анализирали какво се случва с нея.

„Орбитата на нестабилна планета може да стане все по-разтеглена, докато в крайна сметка планетата не бъде буквално изхвърлена от системата. Чрез повторение на симулацията на различни места можем да идентифицираме региони, където планета с размерите на Земята би могла да остане стабилна“, заявява Скайлар Д'Анджиоло, съавтор на изследването от Калифорнийския университет в Ривърсайд.

„Когато хората мислят за намирането на друга Земя, те често си представят нещо, което изглежда като нашата слънчева система. Но ако сме научили нещо от откритията на екзопланети през последните няколко десетилетия, то е, че другите планетни системи могат изобщо да не приличат на нашата“, казва д-р Кейн.

„Да имаш второ слънце може да звучи екзотично, но трябва да вземем предвид светове, които биха могли да бъдат обитаеми, без задължително да изглеждат като Земята“, допълва той.

Такива двойни звезди със спътници са често срещани във Вселената. Нашата слънчева система с само една звезда всъщност е от по-редките типове, твърдят изследователите. Въпреки това, от 6000 потвърдени до момента екзопланети, само за 14 е установено, че обикалят около двойни звезди.

Последното изследване може да помогне за откриването на повече такива планети, особено такива с потенциал да поддържат живот около двойни звезди.„Има много други двойни системи, които биха могли да се възползват от този тип анализ, когато учените започнат да разглеждат възможните цели“, казва д-р Кейн.

„Имаме още работа по тази конкретна система. Все още няма потвърдени планети там, но вече знаем, че планета с размерите на Земята потенциално би могла да поддържа стабилна орбита в обитаемата зона“, добавя той.