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Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха със страстна целувка на филмовия фестивал BFI

Българската тенис звезда и холивудската актриса показаха пълна хармония по време на фестивала BFI в Лондон. Докато Григор Димитров навлиза в нов етап от кариерата си, той застана до своята любима за бляскавата премиера на филма „Обичам бустерите“

Стела Христова Стела Христова

12 октомври 2026, 12:51
Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха със страстна целувка на филмовия фестивал BFI
Източник: Getty Images

Г ригор Димитров и холивудската актриса Ейса Гонсалес приковаха погледите на червения килим в Лондон на филмовия фестивал BFI. 

Двамата се появиха ръка за ръка на червения килим и позираха пред фотографите, като си размениха страстна целувка пред погледите на всички – проява на чувства, каквато рядко си позволяват публично. Поводът за събитието бе премиерата на лентата „Обичам бустерите“ (I Love Boosters), в която Ейса изпълнява една от главните роли заедно с колежката си Наоми Аки. Димитров бе неотлъчно до нея, за да я подкрепи, както тя често прави от трибуните на тенис корта.

За събитието българският спортист, известен с изтънчения си усет към модата, заложи на елегантна визия изцяло в черно с панталон, блуза с поло яка и наметнато палто. От своя страна Ейса Гонсалес бе избрала прозрачна рокля от есенната колекция за 2026 г. на Fendi, съчетана с бижута на Дейвид Юрман.

Григор Димитров и Ейса Гонсалес предизвикаха фурор на червения килим в Лондон
11 снимки
Ейса Григор
Ейса Григор
Ейса Григор
Ейса Григор

Модният наблюдател Катрин Калон обаче изрази по-критично мнение към визията на актрисата, отбелязвайки, че съчетанието от дантелен корсаж и прозрачна тюлена пола с неравномерна подплата кара роклята да изглежда недовършена. Всички са категорични, че въпреки спорния избор на тоалет, Ейса изглеждаше прекрасно с елегантна прическа и безупречен грим.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.redcarpet-fashionawards.com    
Григор Димитров Ейса Гонсалес Червен килим Лондон Мода Филмов фестивал Премиера
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