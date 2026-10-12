Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха със страстна целувка на филмовия фестивал BFI

Г ригор Димитров и холивудската актриса Ейса Гонсалес приковаха погледите на червения килим в Лондон на филмовия фестивал BFI.

Двамата се появиха ръка за ръка на червения килим и позираха пред фотографите, като си размениха страстна целувка пред погледите на всички – проява на чувства, каквато рядко си позволяват публично. Поводът за събитието бе премиерата на лентата „Обичам бустерите“ (I Love Boosters), в която Ейса изпълнява една от главните роли заедно с колежката си Наоми Аки. Димитров бе неотлъчно до нея, за да я подкрепи, както тя често прави от трибуните на тенис корта.

За събитието българският спортист, известен с изтънчения си усет към модата, заложи на елегантна визия изцяло в черно с панталон, блуза с поло яка и наметнато палто. От своя страна Ейса Гонсалес бе избрала прозрачна рокля от есенната колекция за 2026 г. на Fendi, съчетана с бижута на Дейвид Юрман.

Модният наблюдател Катрин Калон обаче изрази по-критично мнение към визията на актрисата, отбелязвайки, че съчетанието от дантелен корсаж и прозрачна тюлена пола с неравномерна подплата кара роклята да изглежда недовършена. Всички са категорични, че въпреки спорния избор на тоалет, Ейса изглеждаше прекрасно с елегантна прическа и безупречен грим.