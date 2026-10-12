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Войната на милиардерите с Холивуд: Мъск сипе обиди, Алтман отрича да има бункер с оръжие

Нова вълна от филми за Мъск, Алтман и Зукърбърг превзема екраните. Докато критиците хвалят лентите, самите технологични гиганти отвръщат с яростни обиди, обвинения в поръчкови атаки и твърдения за пълни измислици

12 октомври 2026, 12:11
Войната на милиардерите с Холивуд: Мъск сипе обиди, Алтман отрича да има бункер с оръжие
Източник: Getty Images

Н якои от най-влиятелните технологични магнати в света - Илон Мъск, Марк Зукърбърг, Сам Алтман - излизат на големия екран тази есен както под формата на документални, така и на игрални филми. Въпреки че лентите получават силни отзиви от критиците, оценките от самите милиардери варират от пълно мълчание до обвинения в поръчкова атака.

Есенната мания по филми за милиардери започва този уикенд с „Мъск“ (Musk) - почти четиричасов документален филм за най-богатия човек в света, създателя на Tesla и SpaceXAI Илон Мъск, режисиран от носителя на „Оскар“ Алекс Гибни.

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Също този уикенд по кината в САЩ премиера има и „Социалното равносметка“ (The Social Reckoning) - продължение на филма „Социалната мрежа“ от 2010 г. В него Джереми Стронг е в ролята на Зукърбърг, докато Meta се бори с изтичане на информация от информатор, разкрило, че компанията е знаела за вредното въздействие на нейните социални платформи.

Следващия уикенд по кината излиза „Можеш да видиш всичко“ (You Can See Everything) - документален филм на комедианта Нейтън Фийлдър за основателката на Theranos и осъдена за измама Елизабет Холмс, която някога беше милиардерка, преди нейната биотехнологична компания да рухне под тежестта на дефектна технология, съдебни дела и разследвания.

Шепа технологични милиардери, включително Мъск и Алтман, ще бъдат пресъздадени и в „Изкуствен“ (Artificial) - филм за няколкoдневното отстраняване на Алтман като главен изпълнителен директор на OpenAI през 2023 г.

Как реагират критиците на есенните филми за милиардери?

В по-голямата си част - изключително добре. Двата документални филма, „Мъск“ и „Можеш да видиш всичко“, се хвалят с перфектен резултат от 100% в Rotten Tomatoes с над 20 рецензии за всеки от тях. В рецензия на The Hollywood Reporter се казва, че „Мъск“ е „удар на творчески гений“, който изобразява технологичния магнат като „безсрамен мегаломан“, което ще „вкочани много от зрителите до мозъка на костите“.

„Изкуствен“, който имаше премиера по-рано тази седмица на филмовия фестивал в Ню Йорк, има силен рейтинг от 95% в Rotten Tomatoes въз основа на първите 16 рецензии. „Социалното равносметка“ обаче получи по-смесени отзиви, събирайки 56% в Rotten Tomatoes въз основа на 178 рецензии. Това е под рейтинга както на останалите филми за милиардери тази година, така и на неговия предшественик „Социалната мрежа“, който спечели 96% и няколко награди „Оскар“.

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Как отговори Мъск на документалния филм?

Мъск е яростен и чест критик на документалния филм „Мъск“. Той отправи куп обиди към режисьора Гибни в най-малко дузина публикации в X, наричайки го „луд с шапка от фолио“, „абсолютен утайка на земята“, „ужасен човек“, „горчив стар човек, който отдавна е загубил нишката“, „кухина до мозъка на костите“ и „идиот“, на когото „липсва каквото и да било чест и достойнство“. Мъск изрази недоволство от избора на Гибни за интервюираните лица, които според информациите включват отчуждения му баща Ерол, бившата му приятелка Ашли Сейнт Клеър и бившата му съпруга Джъстин Мъск.

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„Гибни просто събра списък с хора, които или имат сметки за разчистване, или дори не ме познават (но все пак имат сметки за разчистване)“, каза Мъск в публикация миналия месец, наричайки филма още „поръчкова атака“. След като Мъск отправи правна заплаха, Гибни заяви, че е се е свързал с него, но не е получил „никакъв отговор“.

Как отговори Алтман на „Изкуствен“?

Алтман отправи критики към „Изкуствен“ в интервю за Vanity Fair по-рано тази седмица. „Не мисля, че са търсили точност“, каза Алтман в отговор на въпрос относно това, което изглежда като „тъмен“ негов образ.

„Искам да кажа, че те се опитват да направят добър филм и може би той ще бъде добър“, каза Алтман, като изясни: „Няма да бъде добър като точно изображение“.

Алтман сподели, че е гледал трейлъра на филма и отрече да има бункер, пълен с огнестрелно оръжие, както е изобразено в клипа.

„Това е пример за неточност“, каза той, въпреки че смята, че актьорът Андрю Гарфилд е заковал начина, по който той ходи. Алтман каза, че не е разговарял с Гарфилд, но спомена, че екипът е снимал пред къщата му една сутрин и двамата мъже - фиктивният и истинският Алтман - са си помахали един на друг.

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Зукърбърг не е отговорил публично на своето изобразяване в „Социалното равносметка“ (Forbes се свърза с Meta за коментар). Стронг заяви пред GQ, че е изпратил имейл на милиардера от Meta, след като е подписал договора за филма, и е получил отговор, но отказа да разкрие какво е казал Зукърбърг. По-рано Зукърбърг критикуваше „Социалната мрежа“, като през 2014 г. заяви, че филмът „е измислил куп неща, които намерих за доста обидни“. Холмс от своя страна беше доброволен участник в „Можеш да видиш всичко“, като покани Фийлдър да живее в дома ѝ, преди тя да започне излежаването на федералната си присъда в затвора.

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Оценка на Forbes

Милиардерите, за които знаем, че са изобразени във филмите тази есен, притежават общо около 1,3 трилиона долара според оценките на Forbes. Мъск, най-богатият човек в света, води класацията с прогнозно нетно състояние от 1 трилион долара - първият и единствен трилионер в света - до голяма степен благодарение на дяловете си в Tesla и SpaceXAI. Зукърбърг, шестият най-богат човек в света, струва 246,4 милиарда долара благодарение на 13% дял в Meta. Освен Мъск, поне четирима AI милиардери са пресъздадени в „Изкуствен“: президентът и съосновател на OpenAI Грег Брокман (25,5 милиарда долара); съоснователят на OpenAI Иля Суцкевер (7 милиарда долара); Алтман (3,3 милиарда долара); и изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодей (15,5 милиарда долара). Холмс, в пика си, притежаваше 4,5 милиарда долара въз основа на нейния 50% дял в Theranos, който Forbes някога оценяваше на 9 милиарда долара. Но след като се появиха обвинения, че технологията на Theranos не работи, и последвалите разследвания, нетното състояние на Холмс беше коригирано на 0 долара.

Източник: Forbes    
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