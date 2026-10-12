България

Делян Пеевски сезира прокуратурата за твърденията на Демерджиев за полетите му

Лидерът на ДПС оспорва твърденията на вътрешния министър за връзка между полетите му и заплащането им

12 октомври 2026, 08:38
Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия
НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник
„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата
Когато скоростта убива: Близки на четиримата загинали младежи край Плевен настояват за ремонт на пътя

Когато скоростта убива: Близки на четиримата загинали младежи край Плевен настояват за ремонт на пътя
Рязко застудяване и бури връхлитат България: Жълт код за значителни валежи в цялата страна

Рязко застудяване и бури връхлитат България: Жълт код за значителни валежи в цялата страна
Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война

Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война
Кенийски триумф на Софийския маратон: Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха титлите

Кенийски триумф на Софийския маратон: Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха титлите
10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

10% от българите не могат да си позволят личен автомобил
  • Делян Пеевски сезира прокуратурата заради твърдения на вътрешния министър Иван Демерджиев относно плащането на полетите му.
  • Пеевски твърди, че полетите са платени от него и семейството му, и обвинява министъра, че свързва случая със заплахите срещу обществени сгради.
  • Демерджиев съобщи, че е поискал проверка от НАП, след като в документи на „Хипериън авиейшън“ не са открити лични плащания от Пеевски за полети между януари 2023 г. и юни 2026 г.

Пеевски отговори на Демерджиев: Това са измислици, ще сезирам прокуратурата

Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата във връзка с твърдения на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на партията.

В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и дори комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети със серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Делян Пеевски.

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

Според него министър Иван Демерджиев е преминал границата, отвъд която започва да се „заиграва" със страховете и тревогите на хората, като използва министерската си позиция, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на върха на своята отговорност.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в парламента миналата седмица, че лично е подал сигнал до Националната агенция за приходите (НАП) да се проверят твърденията, че полетите на Делян Пеевски са платени със семейни средства. В документацията, получена от „Хипериън авиейшън" по искане от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г., каза тогава вътрешният министър. 

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Делян Пеевски Иван Демерджиев ДПС Прокуратура МВР Полети Политически скандал Твърдения Проверка Заплахи срещу училища
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бен Афлек

„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Свят Преди 12 минути

Актьорът Бен Афлек категорично отхвърли възможността да се кандидатира за публична длъжност, като нарече политиката „депресиращ свят“, изпълнен с корупция и лицемерие. Звездата сподели разочарованието си от системата по време на промоцията на новия си филм

Нощни удари и прекъсвания на тока в Украйна след енергийното примирие на Тръмп

Нощни удари и прекъсвания на тока в Украйна след енергийното примирие на Тръмп

Свят Преди 23 минути

Украинските държавни медии съобщават за спиране на тока в град Изюм, намиращ се югоизточно от Харков, след като ракетен удар през нощта засегна жилищен район в северната част на града и нанесе щети по енергийната мрежа

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 40 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 43 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 43 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 45 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 58 минути

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Владимир Путин и Доналд Тръмп

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Свят Преди 1 час

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Криста Пайк

Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея

Свят Преди 1 час

Нейната неуспешна екзекуция привлече подновен обстоен контрол върху начина, по който щатите изпълняват смъртното наказание в САЩ, особено при използването на смъртоносна инжекция, и повдигна въпроси дали Тенеси може да направи нов опит да я екзекутира

Кая Калас

Кая Калас: Санкциите срещу Русия биха били по-ефективни, ако САЩ също ги прилагат

Свят Преди 1 час

Върховният представител на ЕС заяви, че по време на война е важно украинското общество да запази единството си

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg