Делян Пеевски сезира прокуратурата за твърденията на Демерджиев за полетите му

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Делян Пеевски сезира прокуратурата заради твърдения на вътрешния министър Иван Демерджиев относно плащането на полетите му.

Пеевски твърди, че полетите са платени от него и семейството му, и обвинява министъра, че свързва случая със заплахите срещу обществени сгради.

Демерджиев съобщи, че е поискал проверка от НАП, след като в документи на „Хипериън авиейшън“ не са открити лични плащания от Пеевски за полети между януари 2023 г. и юни 2026 г.

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Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата във връзка с твърдения на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на партията.

В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и дори комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети със серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Делян Пеевски.

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Според него министър Иван Демерджиев е преминал границата, отвъд която започва да се „заиграва" със страховете и тревогите на хората, като използва министерската си позиция, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на върха на своята отговорност.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в парламента миналата седмица, че лично е подал сигнал до Националната агенция за приходите (НАП) да се проверят твърденията, че полетите на Делян Пеевски са платени със семейни средства. В документацията, получена от „Хипериън авиейшън" по искане от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г., каза тогава вътрешният министър.