63-годишен мъж е открит мъртъв с прободна рана в Стара Загора, трима са задържани

Трима души, мъже на 48 и 55 години и жена на 49 години, са задържани за убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора.

Жертвата е открита на тротоар на 11 октомври с прободна рана в гърдите, след сигнал на телефон 112.

По случая е образувано досъдебно производство.

Откриха тяло на мъж с прободна рана в Стара Загора

Трима души са задържани за убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигнал за паднал мъж на тротоар на улица в града е подаден на телефон 112 на 11 октомври в 16:10 часа.

Пристигналите на място полицейски и медицински екипи са установили, че мъжът е починал и има прободна рана в областта на гърдите.

Установена е самоличността на лицето - 63-годишен мъж.

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В хода на оперативно-издирвателните действия е установен и задържан за срок до 24 часа мъж на 48 години.

По случая са задържани и жена на 49 години и мъж на 55 години, за които е установена съпричастност към деянието.

Образувано е досъдебно производство.

В края на август Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“, взета от Окръжен съд-Стара Загора, за всеки от тримата мъже, обвинени в убийство в село Черна гора, община Братя Даскалови.

През юли тялото на мъж на 22 години бе намерено в близост до жилищна сграда в старозагорския квартал „Три чучура - север“.