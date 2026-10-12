Пробив в медицината: Ново лекарство помага на мозъка да се бори с внезапното заспиване

Д невната сънливост не винаги е следствие от недоспиване. Понякога човек не е в състояние да контролира желанието да заспи дори след пълноценна нощна почивка, а внезапният пристъп на сън може да го застигне по време на работа или докато шофира. Учени разработиха нов медикамент, който помага на мозъка да поддържа будно състояние, и вече го тестваха успешно върху хора.

Препаратът аликсорекстон (alixorexton) премина успешно втора фаза на клинични изпитвания. Действието му бе проверено при пациенти с нарколепсия от тип 1 - хронично неврологично заболяване, при което мозъкът трудно регулира цикъла на сън и бодърстване поради липса на веществото орексин.

Освен силна дневна сънливост, друг характерен симптом на състоянието е катаплексията - внезапна загуба на мускулен тон при силни емоции (смях, изненада). Коленете на пациента могат да се огънат, главата да клюмне или мускулите на лицето да отслабнат, докато той остава в пълно съзнание.

Как работи новият препарат?



Аликсорекстон е таблетка, която се свързва с орексиновите рецептори в мозъка и имитира действието на липсващия хормон. Така той изпраща директен сигнал за поддържане на бодърстването.

Този подход се различава коренно от традиционните стимуланти — целта на учените не е просто изкуствено да „ободрят“ организма, а да въздействат върху самата система, която управлява съня.

Как протече изследването?

В проучването участваха 92 възрастни с нарколепсия от тип 1 от 46 медицински центъра в САЩ, Европа и Австралия. В продължение на шест седмици участниците бяха разделени на групи, приемащи плацебо или аликсорекстон в три различни дози (4, 6 или 8 мг). Тестът беше двойно сляп - нито пациентите, нито лекарите знаеха кой приема истинското лекарство.

Основният показател за успех бе продължителността на бодърстване по време на специален тест в тиха, затъмнена стая.

Какви са резултатите?

След 6 седмици участниците, приемали аликсорекстон, са успели да останат будни 12 пъти по-дълго от тези в плацебо групата:

Плацебо група: Пациентите са заспивали средно за 2 минути.

Група с аликсорекстон: Пациентите са издържали будни между 24 и 28 минути.

Освен това пациентите съобщават за значително намаляване на дневната сънливост и за разреждане на пристъпите на катаплексия.

Странични ефекти

По време на изпитванията са регистрирани и няколко нежелани реакции:

Често уриниране (при 55% от приемащите препарата);

Безсъние (28%);

Засилено слюноотделяне (25%);

Затуманено зрение (14%);

Повишено изпотяване (7%).

Какво означава това за пациентите?

Аликсорекстон показва сериозен потенциал за превръщане в ново поколение терапия за нарколепсия от тип 1. Учените обаче подчертават, че това все още е експериментално лекарство.

То не е предназначено за хора, които изпитват обикновена умора или системно недоспиване. За пълното потвърждаване на неговата безопасност и ефективност предстоят по-мащабни и продължителни клинични изпитвания (Фаза 3).

Информационна бележка: Материалът е подготвен въз основа на резултати от втора фаза на клинични изпитвания, публикувани в специализирани медицински издания!