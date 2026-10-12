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Доналд Тръмп разкри необичайното име, с което го нарича Мелания у дома

Президентът на САЩ сподели куриозна история от семейния си живот по време на предизборен митинг в Тексас

12 октомври 2026, 12:00
Доналд Тръмп разкри необичайното име, с което го нарича Мелания у дома
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, които през 2026 г. отбелязаха 21 години от сватбата си, винаги са държали личния си живот далеч от хорските очи. Наскоро обаче Тръмп направи рядко изключение и повдигна завесата около домашните им отношения, разкривайки с усмивка, че Мелания му се обръща със същото официално обръщение, което използват и подчинените му - „сър“, пише HELLO!.

Признанието дойде по време на митинг в Тексас на 7 октомври 2026 г., където Тръмп бе пристигнал в подкрепа на републиканския си кандидат Кен Пакстън. Докато критикуваше опонента си от Демократическата партия Джеймс Таларико и го наричаше „веган“, Тръмп направи кратко отклонение за това как точно се изговаря думата.

Той призна пред тълпата, че години наред е бъркал произношението, докато съпругата му не го е коригирала.

„Знаете ли, съпругата ми ми каза: „Сър, трябва да ми направите една услуга - не се казва вай-ган, а вее-ган“, разказа Тръмп пред скандиращото множество. „Ето, Мелания, този път го изговорeх правилно!“, добави той през смях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Редки прозрения за живота в семейство Тръмп

Мелания Тръмп почти никога не разкрива подробности за семейния си живот. Дори в автобиографичната си книга от 2024 г. тя бе изключително пестелива, макар да засегна темата за сближаването с по-големите деца на Тръмп и факта, че двамата често имат коренно различни разсъждения.

„Влизайки в брак с Доналд, трябваше да се науча да балансирам в сложната динамика на неговото голямо семейство. Макар че не винаги съм съгласна с всяко мнение или избор на вече порасналите деца на Доналд, нито пък подкрепям абсолютно всички негови решения, приемам, че различните гледни точки са нещо естествено“, написа тогава бившата първа дама. 

От Любляна до Ню Йорк: Любовната история на Тръмп

Родената в Словения Мелания започва кариерата си като модел в Европа, преди да емигрира в САЩ през 1996 г. В мемоарите си тя описва преместването си в Ню Йорк като „своя момент“ и не крие, че процесът по получаване на американско гражданство е бил изключително сложен.

Двамата се запознават през 1998 г. в нощен клуб в Ню Йорк, докато Тръмп е на среща с друга жена. Сближават се заради споделената си любов към музиката на Елвис Пресли и Елтън Джон, бейзбола и бродуейските мюзикъли. Сключват брак през 2005 г. във Флорида, а година по-късно се ражда и единственият им син Бърън.

В едно от последните си интервюта Мелания сподели, че винаги казва на Доналд истината право в очите - „дори когато той понякога изобщо не иска да я чуе“.

Източник: HELLO!    
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