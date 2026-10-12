33-годишен мъж падна от мост в река Росица край Горна Росица

М ъж на 33 години е паднал от мост в коритото на река Росица в района на село Горна Росица тази сутрин около 7:20 часа. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Габрово.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Севлиево са извадили мъжа от речното корито.

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Пострадалият е транспортиран в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово. Към момента се уточняват характерът и степента на получените наранявания.

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На мястото на инцидента се извършва оглед, а обстоятелствата около случилото се се изясняват, посочват от полицията.

От полицията потвърдиха, че мъжът паднал от съоръжението, вероятно е един от работниците по реконструкция на обекта.