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Тоби Магуайър венча бившата си жена за милиардерски наследник

Дизайнерката Дженифър Майер се омъжи за милиардерския наследник Джефри Огунлеси на пищна церемония в Хавай. До олтара ги заведе актьорът Тоби Магуайър – броени седмици след като с булката финализираха развода си. Сред гостите бе и Леонардо ди Каприо

Стела Христова Стела Христова

12 октомври 2026, 13:29
Тоби Магуайър венча бившата си жена за милиардерски наследник
Тоби Магуайър и Дженифър Майер   
Източник: Getty

Д изайнерката на бижута Дженифър Майер и милиардерският наследник Джефри Огунлеси сключиха брак на романтична церемония в Хавай, а сред звездните гости се откроиха имена като Леонардо ди Каприо, Джеф Безос и Кортни Кокс. Пищното събитие идва броени седмици след като Майер и бившият ѝ съпруг Тоби Магуайър официално уредиха развода си, като самият актьор изненадващо влезе в ролята на водещ на сватбения ритуал, пише PEOPLE.

Бившата съпруга на холивудската звезда Тоби Магуайър – дизайнерката Дженифър Майер, се омъжи за милиардерския наследник Джефри Огунлеси на 10 октомври в луксозния курорт Four Seasons Resort Lanai в Хавай. Новината идва само няколко седмици след като Майер и Магуайър официално приключиха развода си на 21 септември, точно десет години след тяхната раздяла и шест след подаването на документите.

49-годишната Майер и Огунлеси, който е син на нигерийския милиардер, адвокат и инвестиционен банкер Адебайо Огунлеси, казаха заветното „да“ пред звездна публика. Сред присъстващите бяха Рейчъл Зоуи, Кортни Кокс, както и звездни двойки като Леонардо ди Каприо с неговата приятелка Витория Черети и Джеф Безос със съпругата си Лорън Санчес Безос. На събитието присъстваха и трите деца на Майер от брака ѝ с Магуайър – 19-годишната Руби Свитихарт и 17-годишният Отис Тобиас.

Сватбата се състои малко след като двойката посрещна първото си общо дете – момиченце, по-рано тази година. Майер потвърди раждането на третото си дете през юни с пост в Instagram по случай Деня на бащата, посветен на Огунлеси: „Перфектен месец с нашето перфектно бебе. Обичаме те най-много @geoffo212. Честит Ден на бащата“.

Майер и Магуайър бяха женени от 2007 до 2016 година. През август 2024 г. дизайнерката обяви годежа си с Огунлеси в социалните мрежи, споделяйки кадър с голям диамантен пръстен и надпис „ДА!!!“. Под публикацията валяха поздравления от знаменитости като Дженифър Гарднър, Кейт Хъдсън, Ванеса Брайънт, Кели Роуланд и Парис Хилтън. Съоснователката на марката за обувки Birdies Бианка Гейтс коментира: „Уау! Огромни поздравления! И този пръстен! Нищо по-малко не бих очаквал от кралицата на бижутата!“. Майер отговори: „Всичко е негова заслуга! Пълна изненада“.

Младоженците се запознават през лятото на 2023 г., а през ноември същата година правят първия си официален дебют на червения килим по време на годишната галавечер на Baby2Baby – организация с нестопанска цел от Лос Анджелис, на която Майер е член на борда и която помага на деца в нужда. Огунлеси е основател и главен изпълнителен директор на The Ogunlesi Group – компания за управление на музикални и развлекателни таланти, сред чиито клиенти личат имената на Young Thug, charlieonnafriday и Майлс Фрост.

В интервю през май Майер сподели как успяват да поддържат отлични отношения в тяхното разширено семейство: „Пътуваме заедно. Прекарваме всеки празник заедно. Всички рождени дни сме заедно. [Магуайър] е невероятен баща. Той е невероятен бивш съпруг. Джеф го обича, а той обича Джеф. Така че всичко просто работи“.

Редактор: Стела Христова
Източник: people.com    
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