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К ремъл бе запитан относно твърдението на Доналд Тръмп, че съществува „енергийно примирие“ между Русия и Украйна.

Досега Москва избягваше коментари по темата, докато Украйна заяви, че то е било нарушено бързо след обявяването му.

Доналд Тръмп обяви незабавно „енергийно примирие“ между Русия и Украйна

Запитан директно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви:

„Контактите продължават. Веднага щом имаме какво да споделим по тази тема, със сигурност ще ви информираме“.

След това, запитан за думите на Володимир Зеленски, че би провел президентски избори в Украйна, ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие, Песков продължи:

„Кремъл многократно е заявявал - както президентът Путин, така и на други нива, - че ние не искаме примирие; искаме дългосрочен мир и сме готови да направим всичко възможно за постигането му“.

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Песков допълни, че според него Европа е в „партията на войната“, а не на мира, добавяйки:

„Намираме усилията на американските преговарящи за далеч по-привлекателни и оценяваме продължаващия диалог. Не се стремим да създаваме разкол тук (между САЩ и Европа); търсим наистина ефективни мерки и отговорни решения, които ще проправят пътя към мирно уреждане“.

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Критиците на Русия многократно са я обвинявали, че блокира всички сериозни усилия за мир и че разиграва водените от САЩ дипломатически опити.

Зеленски подкрепи енергийното примирие, но настоя Русия също да го спазва

Съюзниците на Украйна обвиняват Москва, че поставя реалистично неизпълними очаквания пред Киев, знаейки, че те не могат да бъдат посрещнати, за да може след това да обвинява другите, че са отговорни за продължаването на боевете.