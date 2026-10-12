България

Рязко застудяване и бури връхлитат България: Жълт код за значителни валежи в цялата страна

Студен атмосферен фронт носи интензивни валежи и гръмотевици, а температурите ще паднат осезаемо. В сряда максималните стойности ще са между 11° и 16°

12 октомври 2026, 06:30
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П рез следващото денонощие студен атмосферен фронт ще премине през страната и ще донесе краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевични бури. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За 12 октомври 2026 г. синоптиците издадоха предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи в цялата страна.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните в повечето райони ще са между 13° и 18°. В Източна България ще остане по-топло, с температури между 20° и 24°.

В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната ще достигне едва 13°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, но през следващото денонощие ще се повишава и ще се доближи до обичайните стойности.

  • Дъжд и гръмотевици по Черноморието

По Черноморието облачността ще бъде значителна. На места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

  • В планините дъждът преминава в сняг

В планинските райони ще бъде предимно облачно, с краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевици. Над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, като с понижението на температурите границата на снеговалежите ще се снижава.

Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра - около 5°.

  • Още дъжд и по-ниски температури във вторник и сряда

Във вторник и сряда валежите ще продължат с прекъсвания. В отделни райони на Централна и Източна България те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество.

Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб, а в източните райони ще е умерен и силен от север. Температурите ще се понижат в цялата страна. В сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 11° и 16°.

Източник: НИМХ    
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