МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

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МВР на Северна Македония заяви, че няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната, въпреки че тя се е върнала в България и твърди, че е преминала законно границата.

Адвокатът ѝ в Северна Македония заяви, че тя е напуснала без съдебно разрешение, а делото срещу нея ще продължи в нейно отсъствие.

Българските власти започват проверка на обстоятелствата около преминаването ѝ. Михайлова предстои да бъде прегледана в „Пирогов“.

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството, изпратена до NOVA , идва часове след като младата българка се завърна в България и заяви, че е преминала границата напълно законно.

„Министерството на вътрешните работи извърши проверки в системата за граничен контрол, които не установиха данни за напускане на територията на Македония от страна на Ива Михайлова – лице, спрямо което е в сила съдебна забрана. Освен това бяха извършени проверки от българската Гранична полиция чрез Съвместния контактен център с Република България; получената информация сочи, че липсват данни за законно влизане на въпросното лице на територията на Република България. Според граничните регистри лицето е влязло за последен път в Република България през септември 2025 г., докато напускане на Република България – и съответно влизане в Македония – е регистрирано през октомври 2025 г.“, се казва в официалния отговор на македонското МВР.

Сам по себе си отговорът на ведомството не установява дали става въпрос за преминаване на границата извън официален граничен пункт, пропуск в системата за регистрация или други обстоятелства.

По-рано днес тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха пред NOVA, че са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като са представили документите си.

„Прибрахме се съвсем легално през границата с моя адвокат. Предстои ми лечение в „Пирогов“. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, разказа Михайлова.

„Тук се чувствам в безопасност“: Ива Михайлова разказа как е преминала границата и се е прибрала в България

Защитникът ѝ също беше категоричен, че пътуването е осъществено през официален граничен пункт. „Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“, заяви Димитров.

Македонският адвокат на Ива Михайлова: Напуснала е страната без разрешение от съда, и аз съм изненадан

Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония Насер Рауфи заяви, че не е бил предварително уведомен за решението ѝ да се прибере в България. Пред македонския вестник „Вечер“ той посочи, че е научил за напускането ѝ едва тази сутрин и потвърди, че тя не е разполагала със съдебно разрешение да излезе от страната.

„И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат“, обясни Рауфи.

По думите му съдебното производство срещу Михайлова ще трябва да продължи в нейно отсъствие. Предстои защитата да представи заключението на своя експерт по пътнотранспортни произшествия, който трябва да даде показания във връзка с обстоятелствата около катастрофата. Рауфи предполага, че решението за завръщането в България е било взето съвместно с българския ѝ адвокат Николай Димитров.

Президентът Илияна Йотова коментира, че е научила за завръщането на Михайлова едва тази сутрин и към момента не разполага с информация как е напуснала Северна Македония. „Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, посочи държавният глава. Йотова изрази готовност да се срещне с младата жена, когато здравословното ѝ състояние позволява.

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Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъде извършена проверка за начина, по който Михайлова е преминала границата. „Ще бъдат предприети действия да бъдат разпитани, да се установи дали, кога, къде и как е пресечена границата. Ще проверим и всички други обстоятелства, включително дали има нужда от охрана“, заяви той.

Външният министър Велислава Петрова уточни, че Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за пътуването и не е участвало в организирането му. Според нея случаят показва, че продължителното търсене на решение за лечението на Михайлова не е довело до необходимия резултат.

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.

Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.

След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия. Очаква се тя да премине медицински прегледи в „Пирогов“.