България

Брутална агресия на терена: Вратар атакува съдия в гръб, рита го в главата

Случаят предизвика остра реакция от футболния cъюз и Асоциацията на съдиите в България, която настоява за доживотно отстраняване на състезателя от футбола.

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 октомври 2026, 12:28
Брутална агресия на терена: Вратар атакува съдия в гръб, рита го в главата
Източник: iStock/GettyImages

Ш окираща агресия на футболния терен в Горна Оряховица. Вратарят на юношеския отбор на „Локомотив“ (Горна Оряховица) Александър Стоянов нападна в гръб главния съдия Владимир Велев след края на двубой срещу столичния „Национал“. Реферът беше повален на земята и ударен с крак в главата, информира NOVA.

Случаят предизвика остра реакция от футболния cъюз и Асоциацията на съдиите в България, която настоява за доживотно отстраняване на състезателя от футбола.

Инцидентът се разиграва на 10 октомври след среща от Елитната юношеска група до 18 години. Мачът се провежда на изкуствения терен в Горна Оряховица и завършва с победа на гостите от София с 3:0.

Непосредствено след последния съдийски сигнал вратарят на домакините се насочва към рефера от Велико Търново, напада го в гръб и скача върху него. При атаката Стоянов поваля съдията с движение, наподобяващо прийом от бойните изкуства, и го удря с крак в областта на главата. Велев остава да лежи на тревата, докато други футболисти се опитват да овладеят агресията на своя съотборник.

Кадри от нападението предизвикаха възмущение и остра реакция от страна на футболните съдии. „Такова поведение на футболист няма общо с футбола и спорта. То е извън правилата на всеки спорт. То е недопустимо със своята бруталност и е несъвместимо с който и да е спортен терен или зала“, заявиха от Асоциацията на съдиите по футбол в България.

От организацията настояват санкцията да не се ограничава до временно лишаване от състезателни права. „Независимо от възрастта на извършителя и ранга на състезанието, Асоциацията на съдиите по футбол в България призовава за незабавно изваждане на извършителя на тази брутална агресия от футбола завинаги“, се казва още в позицията. Оттам отправят критика и към дисциплинарните правила, които според тях не предвиждат отговорност за треньорите при подобни прояви на техни състезатели.

Последва и официална реакция на Бългaрския футболен cъюз. От футболната централа категорично осъдиха нападението и обявиха, че случаят ще бъде разгледан на следващото заседание на Дисциплинарната комисия. „Ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник“, увериха от БФC.

Според посочените разпоредби на дисциплинарния правилник подобно нарушение предвижда лишаване от състезателни права за две години. Възможно е санкция да бъде наложена и на клуба домакин. Очаква се Дисциплинарната комисия да се запознае с доклада на делегата на срещата Илиян Капарашев, след което да се произнесе по случая.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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