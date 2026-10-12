България

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Студен фронт носи интензивни валежи, гръмотевици и рязко падане на температурите - вижте кои региони са най-застрашени

12 октомври 2026, 10:56
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О пасни метеорологични явления и съществено застудяване носят следващите часове у нас. Преминаването на студен атмосферен фронт над страната поставя началото на период с интензивни валежи и гръмотевични бури.

За вторник, 13 октомври, е обявен оранжев код за опасно време в 8 области от Югоизточна и Източна България - Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Очакват се значителни валежи с количества между 35 и 65 mm за 24 часа или краткотрайни порои над 30 mm в рамките само на 6 часа.

В по-голямата част от страната - общо 16 области (Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен) - ще важи жълт код за потенциално опасно време с дъждове.

Без предупредителни кодове за опасни явления в зелено са оцветени единствено областите София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Прогнозата за днес, 12 октомври

През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще преминава от запад на изток, носейки краткотрайни, но временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще обърне посоката си от северозапад и ще се усили, с което ще нахлува значително по-студен въздух.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 13° и 18°, докато в Източна България все още ще достигат до 20° - 24°. За София дневният връх ще бъде около 13°.

В планините: Времето ще бъде облачно с краткотрайни и интензивни дъждове. В районите над 2000 метра валежите ще преминават в сняг, като с падането на температурите границата дъжд-сняг ще се снижава все повече. Вятърът от юг-югоизток постепенно ще се преориентира от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието: Облачността ще остане значителна. Главно по южното крайбрежие ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът следобед ще стане североизточен, а температурите ще останат високи за сезона — между 21° и 24°. Морската вода е с температура около 20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Какво ни очаква във вторник и сряда (13 - 14 октомври)

Валежите ще продължат с прекъсвания и през следващите два дни. На редица места в Централна и Източна България те ще останат временно интензивни и значителни по количество. Вятърът в повечето райони ще отслабне, но в източните области ще бъде умерен до силен от север.

Температурите в цялата страна ще отбележат нов спад. В сряда сутрешните минимални стойности ще бъдат между 5° и 10°, а максималните дневни температури няма да надвишават 11° - 16°.

Слънцето в София изгрява в 7:36 ч. и залязва в 18:50 ч. (Продължителност на деня: 11 ч. и 14 мин.). Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Източник: НИМХ    
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