Когато скоростта убива: Близки на четиримата загинали младежи край Плевен настояват за ремонт на пътя

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Т ежка катастрофа край Плевен отне живота на четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Инцидентът, който потресе града, повдигна отново въпросите за контрола на пътя, безопасността на инфраструктурата и агресивното шофиране. Близки и приятели на жертвите организираха кампания за набиране на средства за паметни плочи и призоваха за изграждане на полигони за обучение на млади шофьори, съобщава NOVA.

Километражът на колата, в която загинаха четирима младежи край Плевен, е спрял на 139 км/ч

Близките на загиналите младежи, сред които и членове на местния автомобилен клуб, се събраха на мястото на инцидента, за да почетат паметта им и да поискат промени. Една от болезнените теми, която излезе наяве, е, че едно от семействата на жертвите не е разполагало с финансови средства дори за погребението.

„До нас достигна информация от близък приятел на една от жертвите, че семейството е в трудно финансово положение и не може да покрие разходите по погребението“, обясни представителят на местен автоклуб Огнян Симеонов. „Ние веднага реагирахме, направихме кампания в социалните медии. Един час по-късно дойде нова информация, че всичко е покрито. Затова променихме нашата кауза – парите, които събрахме, да отидат за паметна плоча на починалите деца“, допълни той.

Четири жертви при челен сблъсък между два автомобила край Плевен

Кампанията успява да събере значителна сума за рекордно кратко време, което показва съпричастността на хората в Плевен.

Мястото на катастрофата вече прилича на гробище – с четири бели кръста и няколко паметни плочи. Този участък е известен с честите си инциденти, което провокира недоволството на местните хора към институциите.

„Настояваме за справедлив процес, както и за спешен ремонт на пътя и мантинелите“, заяви Симеонов, подчертавайки липсата на реакция от страна на държавата. „Нямаме информация от държавата как мислят да процедират напред. От АПИ не излизат с никаква позиция, те също са отговорни. Аз не разбирам този директор на АПИ как ляга, как спи, как се събужда, при положение че толкова трупове лежат на неговата съвест.“, добави той.

Относно това дали на мястото трябва да има мантинела, която би могла да предотврати трагедията, друг представител на местния автоклуб – Ивайло Даков, е категоричен: „Абсолютно трябва да има, защото това е главна отсечка – пътят за София. Това е много натоварена отсечка.“

За да се намали черната статистика, местният автоклуб предлага конкретно решение – изграждане на полигон за млади шофьори.

„Държавата трябва да инвестира в полигони, където да се обучават младите шофьори – аквапланинг, симулация на дъжд, на сняг. Ние миналата година внесохме искане до общината да ни предоставят помещение безвъзмездно, за да дообучаваме млади шофьори абсолютно за наша сметка. Бяхме подготвили грандиозен план с техники за шофиране и не искахме пари от никого. Но две от политическите партии се възпротивиха и ни отрязаха“, разказа Симеонов.