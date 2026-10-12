От Тенерифе до изчезналия MH370: Най-смъртоносните самолетни катастрофи в историята

В ъпреки непрекъснато усъвършенстващите се технологии и факта, че въздушният транспорт статистически остава най-сигурният начин за пътуване, авиационната история пази спомена за редица опустошителни инциденти. В небето грешките рядко биват простени, а фаталното съчетание от технически повреди, човешки фактор и сурови метеорологични условия често превръща тези трагедии в събития с разтърсващ глобален отзвук. За съжаление, огромната кинетична сила на подобни сблъсъци е причината в голяма част от случаите оцелели да няма.

Зад цифрите в черните хроники стоят не просто факти за въздушни катастрофи, а човешки съдби, които за части от секундата променят завинаги цели семейства, а понякога - и целия курс на авиационната безопасност. Именно след най-тежките трагедии в историята международните органи налагат строгите правила и протоколи, които днес ни защитават в въздуха.

От фаталните сблъсъци на пистата до внезапните разхерметизации на голяма надморска височина - представяме ви хроника на най-тежките и трагични самолетни катастрофи в света.

Представяме ви хроника на най-тежките и трагични самолетни катастрофи в света. Вижте ги в нашата ГАЛЕРИЯ: