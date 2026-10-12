„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Б ен Афлек няма никакъв интерес да се кандидатира за публична длъжност.

Звездата от „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“ сподели пред Variety, че опитите да стане политик му изглеждат „ужасяващи“ и „евтини“.

„Просто мисля, че това е изключително... не знам, човек, изглежда ужасно“, заяви Афлек пред медията по време на промотирането на новия си филм, в който играе кандидат за кмет на Лос Анджелис.

This week’s cover story: Ben Affleck Explains It All: Artists Equity, the Death of Movie Stars and the Dilemma With Comic Book Movies https://t.co/0AIccRnLC9 https://t.co/Ro2XfDCQO4 — Variety (@Variety) October 7, 2026

„Има причина политическите истории често да се избират като притчи за морален компромис. В тях наистина биваш хвърлен в директния сблъсък между идеалната версия за нас и това какви трябва да бъдем в живота си, и реалността такава, каквато е.“, доави той.

54-годишният актьор нарече политиката „много депресиращ свят, по мое мнение. Евтин. И това няма никаква привлекателност за мен.“

Той също така отказа да разкрие кого подкрепя за кмет на Лос Анджелис на предстоящите избори през ноември.

„Не съм мислил по въпроса. Не знам дали, предвид този филм, моята подкрепа би вредила или помогнала на някого“, призна той. „По-добре да остана неутрален, поне докато филмът не излезе.“, добави той.

В сряда Афлек заяви в предаването Good Morning America, че според него „колективната летва в политиката е паднала толкова ниско поради начина, по който се разви политическият свят, че хората просто търсят някой, който да им каже истината директно в очите.“

Той допълни, че в цялата страна има усещане – независимо дали си демократ или републиканец – че „не се справяме много добре. Имаме система, която в известна степен ни предава.“

Влизането в ролята на мъж, кандидатстващ за кмет, го е научило на следното: „Това изобщо не е толкова забавно. И е труден път – постоянно само събираш пари.“

Актьорът разказа, че той и колегата му, който играе негов шеф на предизборния щаб във филма, един ден решили да вземат тениски и шапки с името на героя му, да излязат по улиците на Лос Анджелис и да заявят, че той наистина се кандидатира за кмет.

Когато казвал на хората, че се кандидатира от името на героя си, гласоподавателите го молели за селфи, изглеждали искрено заинтересовани и „хората започваха да разказват целите си истории, а аз си казах: „Ако не внимавам, току-виж съм спечелил тези избори.“

„Не гласувайте за мен за кмет!“, шегува се той пред камерата.

В интервю за USA Today Афлек нарече заемането на публична длъжност „ужасна работа“, като добави, че е „дълбоко разочарован от системата, от политиката и политиците, както и от начина, по който работят нещата.“

Когато му казали, че предизборната му реклама във филма е добра, той отговорил: „Бих се ласкаел, ако не смятах, че летвата в политиката днес е вдигната толкова ниско.“

Ben Affleck says political ‘hypocrisy, corruption and failure’ left him ‘disillusioned’ https://t.co/awCCtRSTU1 https://t.co/SRKfY6sC9R — New York Post (@nypost) October 12, 2026

Афлек обясни, че новият му филм „Animals“ се занимава именно с моралните компромиси, които хората правят.

„Изключително силната реакция се появява тогава, когато отделният човек има какво да губи – тогава е най-склонен да прави компромиси“, казва той. „Дали сме просто някакви самоцелни животни, които впоследствие си съчиняват истории, за да оправдаят къде се намират и какво са направили? Или има и друга част от нас, нашето висше Аз, което казва: „Е, аз ще се придържам към този морален кодекс, дори това да ми струва скъпо.“, споделя той.

В миналото актьорът е бил политически активен, като е участвал в кампаниите на редица кандидати – от бившия вицепрезидент Ал Гор до бившия президент Барак Обама.

Сега обаче той казва, че е „изпитва съпротива“ към тази идея, защото е станал свидетел на прекалено много „лицемерие, корупция и провал“.

„Начинът, по който е устроена системата в момента, е изцяло подчинен на парите, краткотрайните звукови ефекти, жестокостта, уловките и дребните язвителни забележки, които нямат абсолютно нищо общо с живота на хората“, заяви той. „И все по-лесно се печелят гласове чрез апелиране към най-лошото у хората, отколкото към най-доброто. Ако разказваш история за морала и компромисите, има огромен натиск, който постоянно те кара да жертваш принципите си.“, каза още той.