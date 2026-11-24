Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) засилва проверките на рибата и рибните продукти преди Никулден. Кампанията започна на 23 ноември и продължава до 6 декември включително. В обектите за добив на риба инспекторите на БАБХ проверяват съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Контролът обхваща и производствени обекти, складове на едро, магазини, пазари, борси и заведения. Инспекторите ще проверяват документите за произход и безопасност на рибата, сроковете и условията за съхранение и информацията, която търговците дават на купувачите. Ще следят и за нерегламентирани продажби.

Започват проверки в складовете на големите търговски вериги в страната

Какво да погледнете на щанда

БАБХ съветва да купувате риба само от регистрирани търговски обекти. При цяла прясна риба очите са бистри, хрилете са розово-червени, а люспите блестят и прилепват плътно към тялото. По повърхността може да има тънък слой слуз. При лек натиск вдлъбнатината трябва бързо да изчезне.

Ако рибата се продава насипно, потърсете табелката на щанда. По европейските правила информацията за купувача включва вида на рибата, дали е уловена или отгледана и района на улов или държавата, в която е отгледана. Когато се изисква обозначение, че рибата е размразена, то също трябва да е видимо.

Къде да подадете сигнал

На 5 и 6 декември БАБХ ще има дежурни екипи, които ще извършват проверки и ще реагират на сигнали и жалби. При съмнение за нередност можете да се обадите на 0700 122 99, да пишете на bfsa@bfsa.bg или да използвате формата „Подай сигнал“ на сайта на агенцията.