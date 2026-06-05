Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

И ранската армия заяви в петък, че е изстреляла „предупредителни ракети“ срещу два американски разрушителя в Оманския залив, принуждавайки корабите да напуснат района. Информацията бе разпространена от иранските държавни медии.

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Според изявление на армията, цитирано от Иранската агенция за новини (ИРНА), операцията е представена като „противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери“.

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В изявлението се посочва, че след изстрелването на предупредителните ракети разрушителите DDG-103 и DDG-8 са напуснали Оманския залив в посока към Индийския океан.