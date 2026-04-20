Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

"Най-вероятно през следващата седмица ще свикам Народното събрание, след като бъдат официално обявени резултатите от изборите и имената на избраните 240 народни представители".

Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, след като откри изложбата "За свободата на един народ" по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание в Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Йотова посочи, че срокът за обявяване на резултатите от Централната избирателна комисия е до 26 април, като изрази надежда комисията да приключи работата си по-рано.

Президентът поздрави българските граждани, участвали в изборите, като подчерта, че много от тях са гласували с убеждението, че вотът им няма да бъде повлиян от практики като купуване на гласове и търговия с влияние. По думите ѝ това е знак за нарастващо доверие в изборния процес.

Йотова отбеляза още, че по-високата избирателна активност може да се обясни с увереността на хората, че институциите, включително Министерството на вътрешните работи, работят за ограничаване на изборните нарушения.

"Хората повярваха, че България може да има нормални, прозрачни и добре организирани избори", каза тя и отправи поздравления към ангажираните с процеса институции.