Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

Йотова посочи, че срокът за обявяване на резултатите от Централната избирателна комисия е до 26 април

20 април 2026, 18:39
Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

За първи път от 1997 г. вотът за „Прогресивна България“ променя всичко

Външният министър: 81% от гласувалите в чужбина не са се регистрирали предварително

100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"

"Най-вероятно през следващата седмица ще свикам Народното събрание, след като бъдат официално обявени резултатите от изборите и имената на избраните 240 народни представители".

Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, след като откри изложбата "За свободата на един народ" по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание в Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

Йотова посочи, че срокът за обявяване на резултатите от Централната избирателна комисия е до 26 април, като изрази надежда комисията да приключи работата си по-рано.

Президентът поздрави българските граждани, участвали в изборите, като подчерта, че много от тях са гласували с убеждението, че вотът им няма да бъде повлиян от практики като купуване на гласове и търговия с влияние. По думите ѝ това е знак за нарастващо доверие в изборния процес.

Йотова отбеляза още, че по-високата избирателна активност може да се обясни с увереността на хората, че институциите, включително Министерството на вътрешните работи, работят за ограничаване на изборните нарушения.

"Хората повярваха, че България може да има нормални, прозрачни и добре организирани избори", каза тя и отправи поздравления към ангажираните с процеса институции.

Източник: БТА, Николета Василева, Теодора Цанева    
