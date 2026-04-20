България

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

Размествания в листите на ПП-ДБ и ГЕРБ заради преференциите

20 април 2026, 16:23
Източник: БГНЕС

Г олемият победител в изборите на 19 април, президентът Румен Радев, получава и най-много преференции във вота.

Той беше водач на две листи на "Прогресивна България", едната в Бургас, а другата, в 25 многомандатен избирателен район (МИР) в София. С първата Радев е получил 22 741 гласа, а с втората - 21 541.

На второ място в преференциалното гласуване се нарежда съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Той е получил 13 528 гласа в 23 МИР София.

Чак на трето място по общ брой получени преференции остава лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той водеше листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР София, където е получил 7063 гласа, а в Пловдив за него персонално са гласували 5745 души.

Четвърти по преференциален вот е бившият волейболен национал Владо Николов от "Прогресивна България". Персонално за него в Пловдив са гласували 12 018 души.

Трета е Елисавета Белобрадова от "Да, България". Персонално за нея са гласували 9864 избиратели в 23 МИР.

Водачът на листата на ПП-ДБ обаче е бившият премиер акад. Николай Денков, за когото персонално са гласували 9640 души, но той получава и гласовете за коалицията в 23 МИР или 36 283 гласа. Така Божанов и Белобрадова изместват втория в листата, ген. Атанас Атанасов, който е получил 1313 преференциални гласа.

Разместване в листата на ПП-ДБ има и в 24 МИР, където Анна Бодакова, с 6837 преференции, от десета, става втора. На първо място остава водачът Ивайло Мирчев, който е получил 6692 преференции, но и гласовете за коалицията. 

Стефан Апостолов от ГЕРБ, син на кмета на Симитли, е получил 6860 преференции в 1 МИР в Благоевград, с което от последното място в листата се нарежда първи, измествайки бившия премиер Росен Желязков. Желязков е водач на листата, но е получил 2462 преференциални гласа и така остава втори с 6640 гласа, като се прибавят и гласовете на далите вота си без преференция. Повече преференции от Желязков са получили и Костадин Стойков, и Георги Георгиев, които са съответно трети и четвърти в листата на ГЕРБ-СДС в Благоевград.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е получил 5126 преференциални гласа в 16 МИР Пловдив и 1364 в Хасково.

Лидерът на "Възраждане" и водач на листата на партията във Варна, Костадин Костадинов е получил 2568 преференции.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е получил 320 преференциални гласа в Благоевград и 432 в Кърджали. Той обаче получава и гласовете на гласувалите без преференция за ДПС, като водач на двете листи.

Прагът, който кандидатите трябва да преминат, за да участват в разместването на местата, е 7% от подадените за листата гласове. Всеки кандидат, който е събрал преференциални гласове над тази линия, променя мястото си в листата и се подрежда по низходящ ред по броя получени преференции. Бюлетините, в които не е посочена преференция обаче автоматично се отчитат за водача в листата. 

Източник: ЦИК, РИК    
Преференциално гласуване Избори Румен Радев
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел осуетил план на Иран за атака срещу нефтопровода Баку-Джейхан

Свят Преди 22 минути

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

България Преди 35 минути

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Свят Преди 1 час

Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Любопитно Преди 2 часа

Сянка, защита и спокойствие на открито

Любопитно Преди 2 часа

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Свят Преди 3 часа

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Свят Преди 3 часа

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Свят Преди 3 часа

Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 3 часа

Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

България Преди 3 часа

Вдигнаха медицински хеликоптер заради жена в кома

България Преди 3 часа

Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите

Любопитно Преди 3 часа

Искат постоянен арест на двама полицаи, за трафик на мигранти

България Преди 3 часа

В СГП се водят 166 преписки срещу лица с имунитет заради изборите

България Преди 4 часа

Съдът реши: Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите на покойната звезда

Любопитно Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Синът на Дани Спартак грабна два златни медала по плуване

Edna.bg

Само диамант не е достатъчен: 8 знака, че трябва да кажеш „да“ на този мъж

Edna.bg

Два солунски клуба искат ас на Ботев Пловдив

Gong.bg

Напрежението ескалира: босът на Ла Лига отговори на Арбелоа за съдиите

Gong.bg

Илияна Йотова: Най-вероятно ще свикам 52-рото НС следващата седмица

Nova.bg

Отиде си Красимир Райдовски

Nova.bg