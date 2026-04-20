Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

Г олемият победител в изборите на 19 април, президентът Румен Радев, получава и най-много преференции във вота.

Той беше водач на две листи на "Прогресивна България", едната в Бургас, а другата, в 25 многомандатен избирателен район (МИР) в София. С първата Радев е получил 22 741 гласа, а с втората - 21 541.

На второ място в преференциалното гласуване се нарежда съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Той е получил 13 528 гласа в 23 МИР София.

Чак на трето място по общ брой получени преференции остава лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той водеше листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР София, където е получил 7063 гласа, а в Пловдив за него персонално са гласували 5745 души.

Четвърти по преференциален вот е бившият волейболен национал Владо Николов от "Прогресивна България". Персонално за него в Пловдив са гласували 12 018 души.

Трета е Елисавета Белобрадова от "Да, България". Персонално за нея са гласували 9864 избиратели в 23 МИР.

Водачът на листата на ПП-ДБ обаче е бившият премиер акад. Николай Денков, за когото персонално са гласували 9640 души, но той получава и гласовете за коалицията в 23 МИР или 36 283 гласа. Така Божанов и Белобрадова изместват втория в листата, ген. Атанас Атанасов, който е получил 1313 преференциални гласа.

Разместване в листата на ПП-ДБ има и в 24 МИР, където Анна Бодакова, с 6837 преференции, от десета, става втора. На първо място остава водачът Ивайло Мирчев, който е получил 6692 преференции, но и гласовете за коалицията.

Стефан Апостолов от ГЕРБ, син на кмета на Симитли, е получил 6860 преференции в 1 МИР в Благоевград, с което от последното място в листата се нарежда първи, измествайки бившия премиер Росен Желязков. Желязков е водач на листата, но е получил 2462 преференциални гласа и така остава втори с 6640 гласа, като се прибавят и гласовете на далите вота си без преференция. Повече преференции от Желязков са получили и Костадин Стойков, и Георги Георгиев, които са съответно трети и четвърти в листата на ГЕРБ-СДС в Благоевград.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е получил 5126 преференциални гласа в 16 МИР Пловдив и 1364 в Хасково.

Лидерът на "Възраждане" и водач на листата на партията във Варна, Костадин Костадинов е получил 2568 преференции.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е получил 320 преференциални гласа в Благоевград и 432 в Кърджали. Той обаче получава и гласовете на гласувалите без преференция за ДПС, като водач на двете листи.

Прагът, който кандидатите трябва да преминат, за да участват в разместването на местата, е 7% от подадените за листата гласове. Всеки кандидат, който е събрал преференциални гласове над тази линия, променя мястото си в листата и се подрежда по низходящ ред по броя получени преференции. Бюлетините, в които не е посочена преференция обаче автоматично се отчитат за водача в листата.