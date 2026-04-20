Свят

Песков: Москва е впечатлена от изявленията на Радев за диалог с Русия

Обновена преди 2 часа / 20 април 2026, 13:12
Източник: БТА

М осква приема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред журналисти говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Разбира се, ние приветстваме думите както на господин Румен Радев, който спечели изборите, така и на някои други европейски лидери за готовността да се решават проблемите чрез диалог прагматичен диалог с Руската федерация", заяви представителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Припомняме и част от изказването на Румен Радев в изборната нощ след обявяването на първите екзитполове:

Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и ни предстои много работа, каза лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев пред журналисти.

След обявяването на първите прогнозни резултати, Румен Радев (президент 2017 - 2026 г.) заяви, че това е само първата стъпка за възстановяването на доверието и на обществения договор. „Прогресивна България“ печели безапелационно, това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха и на морала, каза още Радев.

На въпрос какви ще бъдат следващите стъпки и дали очаква мнозинство Радев каза, че на тези въпроси ще отговори след окончателните резултати. Много ясно нашите стъпки са описани в програмата ни. Имаме цялостна концепция за разграждане на олигархичния модел, добави Румен Радев.

Румен Радев заяви още, че ще може да говори с конкретика, когато излязат окончателните резултати.

Попитан на каква цена трябва да се върне диалогът с Русия и няма ли това да създаде проблеми с Европейския съюз, Румен Радев каза на журналистите да питат президента на Франция, премиера на Белгия и други европейски лидери, включително и канцлера на Германия, "които заявиха още преди месеци, че този диалог трябва да се върне".

Ако искаме Европа да има стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност и да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не може да говорим за конкурентоспособност, каза още Радев. Той добави, че очаква Европа да бъде много по-прагматична.

Междувременно Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинни резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април. 

Към 13:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 98.33% СИК протоколи в РИК, данните показват следното:

  • "Прогресивна България" - 1 420 287 гласа или 44.676%
  • ГЕРБ-СДС - 424 967 гласа или 13.368%
  • ПП-ДБ - 405 281 или 12.748%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 15 857 гласа или 8.569%
  • "Възраждане" - 9 690 гласа или 5.236%.
Източник:  ТАСС    
Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

При обработени 100% протоколи на СИК в РИК партията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%

