България

Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България

5 юни 2026, 15:19
Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море
Източник: БТА

В оенноморските сили (ВМС) са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море.

Решението е взето във връзка с инцидента, случил се в района на румънското пристанище Констанца, съобщи Министерство на отбраната.

Морски дрон избухна край Констанца, откриха още три безпилотни апарата

За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участва и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили.

Българският флот засилва противоминното наблюдение в Черно море

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО.

Източник: БГНЕС    
Военноморски сили Черно море Министерство на отбраната
Последвайте ни
Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание

Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание

Евтим Милошев: Изпълнителният директор на НДК е получавала заплата от близо 13 680 евро

Евтим Милошев: Изпълнителният директор на НДК е получавала заплата от близо 13 680 евро

Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Поредният китайски бранд дебютира в България

Поредният китайски бранд дебютира в България

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 17 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 21 часа
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 17 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

Свят Преди 18 минути

Операцията е представена като „противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери“

Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки

Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки

България Преди 1 час

Хамид Хамид: Очевидно е, че здравната системата има тежки проблеми

Макрон подкрепи Зеленски за преки преговори с Путин: „Сега е моментът за примирие“

Макрон подкрепи Зеленски за преки преговори с Путин: „Сега е моментът за примирие“

Свят Преди 1 час

Френският президент събира съюзници в Париж на 14 юли, докато дебатът в Европа за подновяване на диалога с Москва се засилва

„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

България Преди 2 часа

Жертвата изтеглила 19 бързи кредита и заложила жилището си, след като била убедена, че се молят за нея чак от Германия

Топ 4 златни правила за паролите, които пренебрегваме, а не трябва

Топ 4 златни правила за паролите, които пренебрегваме, а не трябва

Любопитно Преди 2 часа

<p>Батерия предизвика паника на борда на самолет, евакуираха пътниците</p>

Евакуираха пътниците на самолет по аварийни пързалки заради димяща батерия на летището в Анкара

Свят Преди 2 часа

Външна батерия на пътник се запали секунди преди излитането за Измир; авиокомпания напомни за строга забрана на борда

<p>Радев: Над 2,2 млрд. евро скрити разходи изплуват от предишни години</p>

Министър-председателят Румен Радев: Над 2,2 млрд. евро скрити разходи изплуват от предишни години

България Преди 2 часа

Вучич обеща съдействие за екстрадицията на Мавродиев

12-годишно момиче с тежко сърдечно заболяване живее сред мухъл и разруха във Варна

12-годишно момиче с тежко сърдечно заболяване живее сред мухъл и разруха във Варна

Свят Преди 2 часа

Детето е с 80% инвалидност по ТЕЛК, а Община Варна обеща настаняване в общинско жилище след обществен сигнал

ЕК с тревога за бюджета на България: Започва процедура за прекомерен дефицит и нови изисквания за реформи

ЕК с тревога за бюджета на България: Започва процедура за прекомерен дефицит и нови изисквания за реформи

България Преди 3 часа

От нагласените поръчки и вечните мандати във ВСС до капана на плоския данък – всичко зад решението на ЕК да предложи процедура срещу България за свръхдефицит

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

България Преди 3 часа

Решението зависи от сръбските компетентни власти

Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят

Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят

Любопитно Преди 3 часа

Миенето на плодове и зеленчуци изглежда като добър навик, но за някои продукти водата преди съхранение може само да им навреди. Какво е по-добре да не се мие предварително и защо

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Свят Преди 3 часа

ПП твърди, че институциите са позволили разрастването на незаконното строителство, докато „Възраждане“ поиска изслушване на ръководството на ДАНС и нови проверки по случая

Пратиха шефове от ЦРУ в отпуск заради топ разузнавач, хванат с 303 златни кюлчета

Пратиха шефове от ЦРУ в отпуск заради топ разузнавач, хванат с 303 златни кюлчета

Свят Преди 3 часа

Агенти на ФБР откриха в дома на Дейвид Ръш и над 2 милиона долара в брой, както и десетки луксозни часовници. Агенцията предприе светкавична вътрешна чистка заради сигнали, че висшите служители са си затваряли очите за схемата

Снимката е илюстративна

Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911

Свят Преди 3 часа

Освен със зловещото обаждане до дежурния оператор, извършителят е изненадал полицията и с поведението си на самото местопрестъпление

Морски дрон избухна край Констанца, откриха още три безпилотни апарата

Морски дрон избухна край Констанца, откриха още три безпилотни апарата

Свят Преди 3 часа

Случаят се разследва от прокуратурата в рамките на Апелативния съд в Констанца

<p>Първата в света ваксина, проектирана от изкуствен интелект</p>

Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи

Свят Преди 4 часа

„Суперантигенът“, известен като „универсална ваксина“, е разработен чрез машинно обучение в Кеймбриджкия университет и е предназначен да се бори с редица вируси, докато те мутират

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Smart Face превзема София и Пловдив с добро настроение и колоритни образи

Edna.bg

Марк Уолбърг на 55: От проблемно момче от Бостън до една от най-големите звезди на Холивуд

Edna.bg

Норвегия с впечатляваща фотосесия преди Мондиал 2026 (СНИМКИ)

Gong.bg

Голям жест към Григор Димитров: Да го гледаш е истинска наслада (ВИДЕО)

Gong.bg

При 49 млн. евро загуби: Шефът на НДК - с месечна заплата от над 13 000 евро

Nova.bg

След взрива на дрон в Румъния: Военното ни министерство засилва наблюдението на Черно море

Nova.bg