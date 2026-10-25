България

ДБ: Демократите бяха подценени, очакваме дебат между Гюров и Йотова

Вижте какво заявиха от коалицията

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 1 час / 25 октомври 2026, 22:32
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  • „Демократична България“ заяви, че избирателите, подкрепящи европейска България и баланса между властите, са били подценени от управляващите, социолозите и медиите.
  • От формацията призоваха за информиран избор на втория тур и се надяват да се проведе дебат между кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев.
  • ДБ обясни ниската избирателна активност със спада на доверието към управляващите и благодари на подкрепилите кандидат-президентската двойка.

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„Демократична България“ излезе с първи коментар след края на изборния ден и обявяването на резултатите от паралелното преброяване. От коалицията коментират предварителните данни за представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев.

От „Демократична България“ заявиха, че кампанията е показала мобилизация на избирателите, които искат европейска България и баланс между властите. От формацията призоваха за информиран избор на втория тур.

„Демократите в България бяха силно подценени от управляващите, от социологическите агенции и от медиите“. Това заяви Радан Кънев на брифинг след първия тур на президентските избори.

От формацията благодариха на всички граждани, които са гласували, и специално на подкрепилите кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев, както и на привържениците на „Демократична България“, участвали в мобилизацията и в преброяването на гласовете.

Лидерите на Демократична България дават изявление за медиите в централата на Да, България в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на Да, България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Радан Кънев.
Лидерите на „Демократична България“ дават изявление за медиите в централата на „Да, България“ в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев. Източник: БТА

По думите на Радан Кънев изборите са показали сериозна мобилизация на фона на кампания, която той определи като негативна и разделяща, водена от действащия президент.

„Видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, негативна, разделяща кампания от действащия президент“, заяви Кънев.

Той посочи, че подкрепата за Андрей Гюров е дошла от хора, които искат България да бъде силна европейска държава, демокрация с баланс между властите и управление, което не се концентрира в ръцете на един човек.

На въпрос дали за втория тур ще бъде търсена подкрепа от партии като ГЕРБ и ДПС, от „Демократична България“ заявиха, че кампанията на Андрей Гюров е насочена към всички български граждани.

Лидерите на Демократична България дават изявление за медиите в централата на Да, България в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на Да, България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Радан Кънев.
Лидерите на „Демократична България“ дават изявление за медиите в централата на „Да, България“ в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев. Източник: БТА

„Андрей Гюров подходи към тази кампания като кампания към всеки един български гражданин. Той не е търсил и нашата подкрепа. Ние го подкрепихме, защото нашите избиратели искаха той да бъде кандидат“, посочи Божидар Божанов.

От ДБ заявиха, че Гюров ще продължи да търси подкрепата на всички граждани, независимо дали са гласували на първия тур и кого са подкрепили.

Представителите на формацията отбелязаха, че според екзитполовете част от избирателите на ГЕРБ са избрали да подкрепят Андрей Гюров. Те им благодариха и изразиха надежда през следващата седмица да се проведе дебатът, за който кандидатът е настоявал по време на кампанията.

„Надяваме се през тази седмица да се състои най-накрая дебатът, за който призоваваше Андрей Гюров през цялата кампания, и българските граждани да вземат едно информирано решение кой е най-достоен да бъде президент на България“, заяви Божанов.

Лидерите на Демократична България дават изявление за медиите в централата на Да, България в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на Да, България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Радан Кънев.
Лидерите на „Демократична България“ дават изявление за медиите в централата на „Да, България“ в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев. Източник: БТА

По повод рекордно ниската избирателна активност от „Демократична България“ посочиха като основен фактор спада на доверието към управляващите.

„Ако прегледаме факторите, най-значимият е огромният срив на доверие на избирателите по отношение на управляващите“, заяви още Божанов.

Като аргумент беше посочена разликата между резултата на Илияна Йотова и този на „Прогресивна България“ на последните парламентарни избори.

„Йотова е получила около 900 000 гласа по-малко, отколкото получи „Прогресивна България“ на последните избори. Това е много ясен знак“, заявиха от ДБ.

Лидерите на Демократична България дават изявление за медиите в централата на Да, България в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на Да, България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Радан Кънев.
Лидерите на „Демократична България“ дават изявление за медиите в централата на „Да, България“ в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев. Източник: БТА
Редактор: София-Никол Николова
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