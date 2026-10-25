Първи думи на Андрей Гюров: Каня г-жа Йотова на открит дебат

Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

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Н е е време за потупване по рамото. Следващата седмица България отново трябва да избира, аз вярвам, че на България ѝ трябва активен президент, който може да обяснява решенията и който обединява българските граждани, а не ги разделя.

Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров пред журналисти в предизборния щаб.

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Огромното доверие, което с Георги Кандев са получили по време на днешния изборен ден, Гюров определи като задължение да продължат "битката за нова посока на България".

Каня г-жа Йотова на открит, честен и цивилизован дебат за това как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме тогава, когато България е изправена пред труден избор, заяви още Андрей Гюров.

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Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, каза кандидатът за президент и подчерта, че в седмицата преди балотажа ще с Георги Кандев и ще търсят подкрепа само от гражданите.

Не сме разговаряли с нито една партийна централа, добави Гюров.