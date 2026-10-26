Гюров и Кандев печелят вота в чужбина, Йотова и Вълчев са втори

А ндрей Гюров и Георги Кандев водят убедително във вота за президент и вицепрезидент сред българските избиратели в чужбина. Това показват окончателните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 100% от секционните протоколи извън страната към 10:00 ч. на 26 октомври.

Двойката, издигната от инициативен комитет, събира 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа.

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 22,790% подкрепа. За тях са гласували 18 465 души.

Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 11,611% от гласовете, което се равнява на 9407 гласа.

След тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от „Величие“ с 6,472% подкрепа, или 5244 гласа. Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ получават 3,725% от гласовете, или 3018 гласа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2,891% от гласувалите зад граница, или 2342 души.