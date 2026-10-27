Йордания твърди, че е ударила скривалища на екстремисти в Сирия

Йордания нанесе въздушни удари по предполагаеми укрития на екстремисти в Южна Сирия, след като свърза заподозрени за нападение срещу църква с терористични групи в Сирия.

Двете страни си противоречат за координацията на операцията: Йордания твърди, че е действала съвместно с Дамаск, докато сирийските власти отричат и настояват за разследване.

Сирия затвори граничния пункт „Насиб“ с Йордания, прекъсвайки пътническия и търговския трафик, а според сирийски медицински източници ударите са убили осем души, включително три деца.

Jordan strikes southern Syria after linking church attackers to 'terrorist groups' https://t.co/rVb7pEN0JG — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

Йордания заяви вчера, че е нанесла въздушни удари по "скривалища на екстремисти" в Южна Сирия, след като е установила връзка между заподозрените за кървавата атака срещу църква в кралството миналата седмица и "терористични групи" на сирийска територия, предаде Ройтерс.

Йорданските въоръжени сили посочиха, че операцията е извършена в координация с властите в Дамаск. Сирийското правителство обаче отрече тези твърдения и заяви, че е започнало разследване във връзка с ударите, като призова за по-тясна координация по въпросите на сигурността в граничните райони.

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Сирийското външно министерство посочи в изявление, че "остава резервирано" към ударите, извършени без предварителна координация.

В отговор на ударите Сирия обяви днес затварянето на основния си граничен пункт в южната част на страната с Йордания, отбелязва Франс прес.

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Сирийската гранична и митническа служба обяви затварянето на граничния пункт "Насиб", известен от йорданска страна като "Джабер", "поради създалите се обстоятелства" и спря пътническия и търговския трафик в двете посоки.

Йорданските въздушни удари в Южна Сирия са отнели живота на осем души, сред които три деца, съобщиха сирийски медицински източници.