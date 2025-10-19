България

Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

Подобна карта има и в сайта на Центъра за градска мобилност, но с по-малко опции

19 октомври 2025, 08:13

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ
Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине
България получи още два нови самолета F-16

България получи още два нови самолета F-16
Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)
Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

С тудент създаде карта на градския транспорт в София и Варна, на която пътниците могат да следят в реално време къде се намират превозните средства, дали закъсняват и кога ще пристигнат на съответната спирка. 

На местата, на които липсват електронни табла, вече пътниците няма да се чудят кога ще дойде транспортът. Картата map.bpilot253.com е създадена от Милен-Йоан Божиков, който е студент в Техническия университет в специалност „Информатика”. Свободното си време решил да вложи в програмирането на карта, разказва, че от малък има интерес към релсовите превозни средства, предава NOVA.

"Тези два мои интереса, на програмиране и любов към градския транспорт, се преплетоха и реших да направя нещо, което ще е полезно основно за феновете на градския транспорт", споделя Милен.

Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София

Избрал да включи в картата София, защото е неговият роден град и Варна, защото там прекарва лятото. В картата може да се проследи и транспортът в Паневежис (Литва).

Всичко това е възможно, след като данните за градската мобилност в София станаха публични.

"Планирал съм да добавя още няколко града в нашия регион. Единият е Букурещ, другият е Литва, поради наличието на отворени данни. В България като цяло едва в последните няколко години, даже месеци, започнаха да набират популярност тези отворени данни и се видя колко са полезни за гражданите", казва студентът. 

В реално време: Вижте къде се намират автобуси, тролеи и трамваи в София

Подобна карта има и в сайта на Центъра за градска мобилност, но с по-малко опции.

"Там само се виждат местоположенията на някакви превозни средства, обаче не се знае какви са, само показва някаква иконка на трамвай, автобус или тролей", смята Божиков.

Милен планира да включи в картата и движението на влаковете в страната, но за целта БДЖ трябва да направи данните си публични.

Източник: NOVA    
Градски транспорт Онлайн карта Проследяване в реално време София Варна Студентски проект Отворени данни Разписание на транспорта Милен-Йоан Божиков Информатика
Последвайте ни

По темата

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

Украйна остана без

Украйна остана без "Томахок" - разочарование след визитата на Зеленски в САЩ

Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

Почина създателката на

Почина създателката на "Еразъм", чиято мисия бе мир в Европа

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 12 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 11 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 10 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 12 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Свят Преди 22 минути

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море

<p>Д-р Гаврил Наков: Ракът на гърдата е все по-често срещан при 18-20-годишни</p>

Д-р Гаврил Наков: Все по-често се диагностицират млади жени с рак на гърдата, включително и 18-20-годишни

България Преди 33 минути

По думите му страхът от мамография и облъчването е неоснователен

<p>Разногласия спират възстановяването на военната служба в&nbsp;Германия</p>

Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Свят Преди 1 час

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня

Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня

Свят Преди 1 час

Споразумението последва удължаване на примирието между двете съседни южноазиатски страни след седмица на ожесточени сблъсъци помежду им

Израел получи телата на заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

Израел получи телата на заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

Свят Преди 2 часа

Телата ще бъдат прехвърлени в център за медицински анализи в Израел, за да бъдат идентифицирани

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

Свят Преди 2 часа

САЩ и другите страни гаранти остават непоколебими в ангажимента си да гарантират безопасността на цивилното население в Газа

<p>Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел&nbsp;</p>

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел

Свят Преди 2 часа

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 2 часа

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

<p>&quot;Като съседи на Русия знаем, че диктаторите нямат нужда от мир&quot;</p>

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

Свят Преди 2 часа

Тя призова американския президент да работи за установяването на демокрация в страната ѝ

<p>Втора фаза: Нетаняху разкри как ще приключи войната в ивицата Газа</p>

Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план

Свят Преди 2 часа

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", каза той

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Свят Преди 2 часа

И Украйна, и Русия изпитват сериозни трудности при набирането на нови войници

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Любопитно Преди 2 часа

През 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 2 часа

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 2 часа

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Тайните на Демир Баба теке

sinoptik.bg
1

Как екологично може да се повиши нивото на Дунав

sinoptik.bg

Ако искате да имате перфектна фигура след 40: яжте тези неща!

Edna.bg

19 октомври - празник на свети Иван Рилски Чудотворец!

Edna.bg

Ливърпул приема Юнайтед в голямото дерби на Англия

Gong.bg

ЦСКА 1948 с непредвидима визита в „Надежда“

Gong.bg

Усещане за късно лято в края на седмицата

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември

Nova.bg