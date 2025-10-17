България

Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София

С отварянето на данните е затворена поредна страница от аналоговото минало, заяви кметът Васил Терзиев

17 октомври 2025, 09:48
Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София
Източник: БГНЕС

Д анните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, е достъпна за всички. Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути. Това написа в профила си във Facebook кметът на Столичната община Васил Терзиев.

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

Той добавя, че с отварянето на данните на градския транспорт е затворена поредна страница от аналоговото минало. 

"Данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство. Това не е просто технологична промяна – това е нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика", коментира още столичният кмет. 

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

По думите му в рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината. 

"Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите. Пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на ПУП-ове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери. Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция", добавя Терзиев. 

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. "Скобелев" до една година

Той посочва още, че следващата стъпка е да се отворят данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО. 

"Благодаря на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива. Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото, когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен. София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия. Модерността вече е стандарт за работа", завършва публикацията си Терзиев. 

Информация за движението на градския транспорт в София в реално време можете да видите ТУК.

терзиев софия градски транспорт
Последвайте ни
Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

pariteni.bg
Great Wall Motor обяви стратегията си за атака на Европа, пуска 7 нови модела

Great Wall Motor обяви стратегията си за атака на Европа, пуска 7 нови модела

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

Любопитно Преди 27 минути

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 42 минути

"Страхотна новина за миролюбивите хора по света", заяви унгарският премиер

Странният сексуален живот на пуританите

Странният сексуален живот на пуританите

Свят Преди 1 час

Пуританите са били изненадващо разкрепостени в интимните си отношения, но дори и тогава е имало строги правила

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за следващата седмица

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 1 час

Няма съобщения за жертви или разрушения

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

Свят Преди 1 час

Мураяма заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г.

Снимката е архивна!

Заловиха мигранти край Калафат в камион, шофиран от българин

Свят Преди 2 часа

Товарният автомобил е бил избран за проверка в близост до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Номинирани тази седмица са Сияна-Въшка, Котов, Цвети и Лена

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Технологии Преди 2 часа

За целта Microsoft пуска нови умни функции за Copilot

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Свят Преди 2 часа

Те са свързани с предаване и съхранение на информация, свързана с националната отбрана, показват съдебни документи

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери ще обсъдят доставките на ракети „Томахоук“

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

България Преди 2 часа

Бащата на детето призова за подкрепа

<p>Трети пореден ден без кворум в НС</p>

И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали

България Преди 3 часа

В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Свят Преди 3 часа

Mузикантът е издъхнал след падане в дома си на 74-годишна възраст

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

Свят Преди 3 часа

Европейската комисия цели да подготви Съюза "за бойните полета на утрешния ден"

<p>Къде са &quot;отегчените извънземни&quot; - проста теория предлага решение на парадокса</p>

"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"

Любопитно Преди 3 часа

Астрофизик предлага нова теория за това защо човечеството все още не е срещнало извънземен разум

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 октомври, петък

Edna.bg

Бусато намекна за важна промяна

Gong.bg

Заподозряха Барселона във фиктивна сделка с Атлетико Мадрид

Gong.bg

Парламентът няма да заседава трети пореден ден заради липса на кворум

Nova.bg

След разследване на NOVA: Жена с шизофрения си върна дома, отнет след имотна измама от „влюбен“ в нея мъж

Nova.bg