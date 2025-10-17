Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София

Д анните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, е достъпна за всички. Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути. Това написа в профила си във Facebook кметът на Столичната община Васил Терзиев.

Той добавя, че с отварянето на данните на градския транспорт е затворена поредна страница от аналоговото минало.

"Данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство. Това не е просто технологична промяна – това е нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика", коментира още столичният кмет.

По думите му в рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината.

"Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите. Пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на ПУП-ове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери. Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция", добавя Терзиев.

Той посочва още, че следващата стъпка е да се отворят данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО.

"Благодаря на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива. Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото, когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен. София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия. Модерността вече е стандарт за работа", завършва публикацията си Терзиев.

Информация за движението на градския транспорт в София в реално време можете да видите ТУК.