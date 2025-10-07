България

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

"Столична община не може да се управлява с лозунги", заяви шефът на транспортната комисия в СОС

7 октомври 2025, 20:53

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"
Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие
Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване
Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони
След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"
Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

П рез следващата година цената на билета за градския транспорт в София ще претърпи символично намаление, съобщи председателят на БСП в Столичния общински съвет и шеф на транспортната комисия Иван Таков в студиото на NOVA NEWS.

„Групата на БСП държеше на това още от няколко месеца. Влизаме в клуба на богатите, приемаме еврото, но гражданите имат притеснения от инфлацията и повишаването на цените. Затова искаме да покажем, че общината мисли за хората“, коментира той.

По думите му билетът, който сега струва 1,60 лв., след въвеждането на еврото ще бъде закръглен надолу, а не нагоре. „Когато направим преизчислението, сумата излиза около 82 евроцента, но цената ще бъде 80 евроцента. Всички превозни документи ще бъдат преизчислени по същия начин – със закръгляване надолу“, уточни Таков.

Загубата за общината от това решение се очаква да бъде минимална – около 1–2 милиона лева, които Центърът за градска мобилност може да компенсира. „Това е нормалното отношение към хората“, подчерта той.

Ще поскъпне ли билетчето за градски транспорт в София

Лидерът на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков остро разкритикува кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука в два от най-големите райони на столицата – „Люлин“ и „Красно село“. „Столична община не може да се управлява с лозунги. Хората очакват решения, а не инфантилни оправдания за зли сили и мафии“, посочи той.

По думите му поръчката за сметопочистването е била „некомпетентно направена“ – без пределна цена и със закъснение от една година.

„Не може да стартираш процедура през април, след като договорите са изтекли през март. После да се чудиш защо няма кой да чисти“, коментира още той. Таков посочи, че кризата е можела да бъде избегната, ако преди година общината беше започнала да инвестира в собственото си дружество „Софекострой“, за да изгради капацитет и техника.

БСП е против увеличаване цената на билетите в градския транспорт

„Сега се оправдават, че няма камиони и персонал. Това е нелепо. Призовавахме да се купи техника, да се наемат хора – нищо не бе направено“, допълни общинският съветник.

Таков разкритикува и отсъствието на кмета Терзиев от заседанието на Комисията по екология, където той и заместникът му по екология са били поканени да представят план за действие. „След два часа и половина дебати разбрахме, че няма план. Това е най-тревожното“, каза той.

По думите му, ако не се вземат мерки, през декември София може да остане не само затрупана от отпадъци, но и от сняг, тъй като няма готови договори за зимното почистване.

БСП ще настоява за инвестиции в общинската фирма и за поемане на отговорност от администрацията на кмета. „Столична община не е начално училище. Грешките на това управление струват скъпо на всички софиянци“, обобщи Иван Таков.

Източник: NOVA    
Градски транспорт София Намаление на цени Иван Таков БСП Столична община Криза с боклука Васил Терзиев Сметопочистване Софекострой Зимно почистване
Последвайте ни

По темата

Абсурд на столичното летище: Член на арменска делегация е накаран да се съблече

Абсурд на столичното летище: Член на арменска делегация е накаран да се съблече

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 13 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 9 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 10 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 7 часа

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Има ли&nbsp;нацистки режим в Украйна?&nbsp;</p>

Израелският посланик: Няма нацистки режим в Украйна, президентът е евреин

Свят Преди 26 минути

Борбата с антисемитизма и неговите прояви е част от държавната политика на Украйна

<p>Туск: Полша няма да предаде украинeцa, заподозрян по случая с взривяването на &quot;Северен поток&quot;</p>

Туск: Не е в интерес на Полша да предаде заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Полски съд постанови, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

Свят Преди 3 часа

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

България Преди 3 часа

Министърът уточни, че програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни

Дронове удариха рафинерия в сибирския град Тюмен

Дронове удариха рафинерия в сибирския град Тюмен

Свят Преди 4 часа

Властите съобщават, че изпратените на място спасителни екипи са предотвратили експлозия

Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи

Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи

Любопитно Преди 4 часа

Клиентите на Пощенска банка могат да се възползват от услугата както в дигиталните канали, така и в клоновете на банката

<p>Адвокат хвърли обувка по върховния съдия на Индия</p>

Адвокат хвърли обувка по върховния съдия на Индия след спор за индуистко божество

Свят Преди 4 часа

Инцидентът, станал по време на съдебно заседание в Делхи, предизвика политическа буря и обществено възмущение. Премиерът Нарендра Моди го определи като „крайно осъдителен акт“, а съдия Гаваи запази пълно спокойствие и призова залата „да не се разсейва“

Община Царево: Стари снимки от 2023 г. заблуждават за бедствие в с. Лозенец

Община Царево: Стари снимки от 2023 г. заблуждават за бедствие в с. Лозенец

Свят Преди 4 часа

От администрацията подчертават, че към момента няма сигнали за бедстващи или пострадали хора в населеното място

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Още един от Победителите влиза в голямата игра

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

България Преди 4 часа

Проверката на място е установила, че тя преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Лопес тъкмо даваше интервю, когато бившият ѝ съпруг се опита да привлече вниманието ѝ

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

България Преди 4 часа

Той отбелязва, че МВР е било въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

България Преди 5 часа

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

България Преди 5 часа

Всички общини трябва да бъдат равнопоставени, заяви Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“

7-те най-големи секс мита в историята

7-те най-големи секс мита в историята

Любопитно Преди 5 часа

Да си го признаем - когато мислим за история, думата „сексуално просветление“ рядко ни идва наум

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Свят Преди 5 часа

Как чревният микробиом и ежедневното кисело мляко може да се окажат ключът към дълголетието

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Edna.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Александър Димитров: Отговорността в националния отбор ще бъде споделена (видео)

Gong.bg

Безсрочно наказание за Кабаков и Вълков

Gong.bg

От 9-и октомври глоби очакват търговците, които не изписват цените в лева и евро

Nova.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg