България

Благомир Коцев: Държавата е била безсилна по случая с незаконното строителство в „Баба Алино“

Кметът на Варна заяви, че има съмнения за корупционна система и институционално прикриване на строителни нарушения

8 юни 2026, 09:55
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„Държавата действително е била безсилна”, това коментира кметът на Варна Благомир Коцев в ефира на NOVA по повод разкритията за незаконно строителство в местността „Баба Алино”. Той подчерта, че казусът не е просто за едно незаконно строителство, а за абсолютно корумпирана система, която позволява внедряването на чужди интереси и получаването на пълна протекция от държавата.

Според Коцев хронологията на събитията около строежа е по-различна от сегашните твърдения, че някой е проспал случая. Той посочи, че през февруари-март 2025 година лично е изискал преписката от район „Приморски”, към който е зачислен строителният контрол, за да започнат действия. Самите процедури по ЗУТ за спиране на строителство и премахване обаче изискват време от няколко месеца.

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

„През пролетта на 2025 година ДАНС поискаха информация от нас за бизнесмена Негзоров, очевидно тогава са започнали разследване”, разкри кметът на Варна. Тогава той е разговарял и с местния директор на ДАНС, който го уведомил, че се прави разследване. Коцев допълни, че след като националните служби работят по въпроса, един кмет се успокоява, че държавата се е заела, но впоследствие се оказва, че подкрепа е нямало.

„Тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции”, заяви Коцев. Той изтъкна, че след неговия престой в ареста, строителството рязко се е засилило. На мястото на проверката са открити между 40 и 50 новостроящи се къщи.

По повод исканията за неговата оставка от ГЕРБ и „Възраждане”, той бе категоричен, че няма причина за това. „Това е превантивен инструмент от тях, за да покрият собствената си вина”, заяви кметът, като допълни, че истинските причинители на тази сага са от ГЕРБ, които през 2022 и 2023 година са издали удостоверенията за търпимост и са си затваряли очите.

Коцев коментира и възможността за събаряне на сградите, като уточни, че ако има търпимост, която е законосъобразна, къщите няма да бъдат съборени, но изрази дълбоки съмнения как са издавани тези документи, тъй като те се отнасят за обекти преди 2001 година, а настоящите сгради са нови. Общината първо ще даде предписание на собственика сам да разруши сградите, а ако не го направи, ще запорира негово имущество, за да гарантира разходите по събарянето им.

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга всички българи

„Аз бях предупреден много категорично, ресторантът на семейството ми беше запален”, разкри още Благомир Коцев. Случаят, който се разследва от полицията, е станал в 3:30 часа през нощта и на камерите ясно се вижда човешко присъствие и как мястото се пали. Коцев допълни, че обвинява най-високите нива в държавата по време на предишното редовно правителство за съществуващия политически чадър над обекта.

Кметът на Варна коментира и случая с 12-годишната Ани, която страда от сърдечен проблем и живее в крайна мизерия без баща. „Вече работим по въпроса”, увери Коцев и допълни, че семейството е поканено да подаде документи, които да бъдат разгледани от специална комисия. Въпреки че броят на социалните жилища в града далеч не достига, той обеща, че ще се направи всичко възможно, за да им се помогне. По думите му общината разполага с жилища за аварийни случаи, в които ще бъдат извършени необходимите ремонтни дейности, за да може детето и близките му да бъдат настанени сравнително бързо.

Източник: NOVA    
Благомир Коцев Варна незаконно строителство Баба Алино корупция ДАНС институционален чадър строителен контрол ГЕРБ община Варна
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