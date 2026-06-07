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Земеделският министър: Четири от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

Пламен Абровски посочи, че Регионалната дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна

Обновена преди 23 минути / 7 юни 2026, 07:21
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М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети местността "Баба Алино" край Варна, за да присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.

Той каза, че оградата се състои от метална конструкция и рекламни табла. Към 20:30 ч. в събота тя не е била отстранена, а в неделя „явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата”.

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Абровски подчерта, че при направената проверка е установено, че са махнати винилите само във видимата част, там, където е гората и не трябва да има огради, винилът не е отстранен. Поради тази причина започва поетапното му премахване.

Министърът подчерта, че и винилът, и металната конструкция са част от въпросната ограда, която трябва да бъде премахната. А това ще се случи, потвърди той.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона”, подчерта още той.

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„По време на обиколката установихме, че са оградени девет имота. В горскостопанските планове, налични в Горското стопанство – Варна и Регионална дирекция по горите четири от тези имота се водят държавна собствена. Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря”, посочи още Абровски, цитиран от NOVA.

Той каза, че Регионалната дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна.

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На 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино. Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол. 

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
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Министърът на земеделието: Четири от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

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