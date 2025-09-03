България

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

Още вчера сутринта започна работа от експерти по оценяване на щетите, каза той

3 септември 2025, 08:29
О чаква се щетите на подлеза до Румънското посолство, който пострада при дерайлирането на трамвай вчера сутринта, да са за десетки хиляди левове, каза кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков пред журналисти.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

„Още вчера сутринта започна работа от експерти по оценяване на щетите, очакваме в най-скоро време те да са ясни. Включили сме експерт по подлезите от ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство, сега Университет по архитектура, строителство и геодезия - УАСГ, бел. ред) но ударът е такъв, че има нарушения по конструкцията на входа на подлеза – разрушен бетон, скъсана армировка, изпотрошен гранит“, допълни той.

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Трамвай излезе от релсите в София, има материални щети
Източник: БТА, Йоана Димитрова, Александра Крумова    
Дерайлиране на трамвай Подлез Щети Румънско посолство Конструктивни щети Оценка на щети Район Средец Трайчо Трайков УАСГ Разрушен бетон
