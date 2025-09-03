Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

О чаква се щетите на подлеза до Румънското посолство, който пострада при дерайлирането на трамвай вчера сутринта, да са за десетки хиляди левове, каза кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков пред журналисти.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

„Още вчера сутринта започна работа от експерти по оценяване на щетите, очакваме в най-скоро време те да са ясни. Включили сме експерт по подлезите от ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство, сега Университет по архитектура, строителство и геодезия - УАСГ, бел. ред) но ударът е такъв, че има нарушения по конструкцията на входа на подлеза – разрушен бетон, скъсана армировка, изпотрошен гранит“, допълни той.

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран