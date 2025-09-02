Втори инцидент с трамвай в София

В тори трамвай е дерайлирал в София. Инцидентът е станал в ранния следобед на кръстовището срещу гара "Подуяне", съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

Трамваят се е движил по линия №22.

Няма данни за пострадали. Полиция регулира трафика в района, който е затруднен.

Припомняме, че трамвай по линия 22 излезе от релсите в района на Румънското посолство в София като помете 7 паркирани коли и потроши подлез.

За щастие при инцидента няма пострадали хора.

Твърди се, че трамваят е бил подкаран от неизвестно лице, когато е бил оставен без надзор от ватмана. Две мотриси са се обърнали.

Ватманът на трамвая е обяснил пред NOVA, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, той е слязъл, за да си купи кафе.