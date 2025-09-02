Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Започна работата по отстраняване на дерайлиралия трамвай в района на Румънското посолство в София. Два крана натовариха едната мотриса на камион, който ще я превози до депо.

Следва извозване и на втората мотриса.

Районът е обезопасен от полиция и екипи на Аварийното звено на Столичната община.

Движението е спряно само по ул. „Цар Иван Асен“, в района на катастрофата.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

От Центъра за спешна медицинска помощ в София обясниха за БНР, че сигналът за инцидента е подаден в 4:49 ч. На мястото са изпратени три линейки. Няма пострадали хора, има само материални щети.

Междувременно кметът на София Васил Терзиев заяви, че е разпоредил проверка на инцидента. Той излезе с позиция по случая в профила си в социалната мрежа Facebook:

„Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и

изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая.

Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт,

защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност“, пише столичният градоначалник.

Припомняме, че трамвай по линия 22 излезе от релсите в района на Румънското посолство в София като помете 7 паркирани коли и потроши подлез.

За щастие при инцидента няма пострадали хора.

Твърди се, че трамваят е бил подкаран от неизвестно лице, когато е бил оставен без надзор от ватмана. Две мотриси са се обърнали.

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, той е слязъл, за да си купи кафе.