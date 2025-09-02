Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Т рамвай по линия 22 е излязъл късно снощи от релсите близо до Румънското посолство в София, съобщи БНР, позовавайки се на информация от свои слушатели.

Няма пострадали хора, но са ударени няколко автомобила.

Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самакатастрофирал в подлез.

Тази сутрин NOVA съобщи, че

трамваят е бил подкаран от неизвестно лице, когато е бил оставен без надзор от ватмана.

Две са мотрисите, които са се обърнали.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", съобщи директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

Той уточни, че

пътници в трамвая не е имало.

В подлеза, в който се е забило превозното средство не е имало и пешеходци. Нанесени са обаче големи материални щети. "Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров.

И допълни, че вероятно трамваят се е движел с висока скорост. При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката - той е

слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал.

Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

Експерт от столичния "Електротранспорт" обясни, че "този тип трамваи няма как да тръгнат сами". "Този тип превозни средства не могат да тръгнат сами. Предположенията са, че има чужда намеса. Но това ще се установи допълнително. Но съм категоричен, че няма как трамваят да тръгне сам", подчерта той.

На мястото са били изпратени полицейски екипи, линейки и пожарна.

Сигналът за инцидента е получен около 05:00 ч., уточниха от СДВР. Причините по случая се изясняват, предаде БТА.