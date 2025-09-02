България

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Трамваят е бил подкаран от неизвестно лице, когато е бил оставен без надзор от ватмана

2 септември 2025, 06:32
Определят линията на бедност за 2026 г.

Определят линията на бедност за 2026 г.
Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж
Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос
МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета
Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия
Бул.

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го
Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен
Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Т рамвай по линия 22 е излязъл късно снощи от релсите близо до Румънското посолство в София, съобщи БНР, позовавайки се на информация от свои слушатели.

Няма пострадали хора, но са ударени няколко автомобила.

Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самакатастрофирал в подлез. 

Тази сутрин NOVA съобщи, че

трамваят е бил подкаран от неизвестно лице, когато е бил оставен без надзор от ватмана.

Две са мотрисите, които са се обърнали.

Трамвай излезе от релсите в София, има материални щети
18 снимки
трамвай София Румънско посолство
трамвай София Румънско посолство
трамвай София Румънско посолство
трамвай София Румънско посолство

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", съобщи директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

Той уточни, че

пътници в трамвая не е имало.

В подлеза, в който се е забило превозното средство не е имало и пешеходци. Нанесени са обаче големи материални щети. "Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров. 

И допълни, че вероятно трамваят се е движел с висока скорост. При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката - той е

слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал.

Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

Експерт от столичния "Електротранспорт" обясни, че "този тип трамваи няма как да тръгнат сами". "Този тип превозни средства не могат да тръгнат сами. Предположенията са, че има чужда намеса. Но това ще се установи допълнително. Но съм категоричен, че няма как трамваят да тръгне сам", подчерта той. 

На мястото са били изпратени полицейски екипи, линейки и пожарна.

Сигналът за инцидента е получен около 05:00 ч., уточниха от СДВР. Причините по случая се изясняват, предаде БТА. 

Източник: БНР, Nova.bg, БТА/Таня Тодорова    
трамвай релси София инцидент
Последвайте ни
Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Звездата от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн почина на 73 години

Звездата от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн почина на 73 години

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

Безработицата в България леко се повишава

Безработицата в България леко се повишава

pariteni.bg
Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Булевард "Панчо Владигеров"

Променят движението по столичния бул. „Панчо Владигеров“

България Преди 27 минути

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно

Външният министър на Белгия Максим Прево

Белгия също ще признае Палестина

Свят Преди 46 минути

Белгийският външен министър обяви "строги санкции" за Израел

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 2 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

Битката при Акциум

2 септември: От любов до гибел – битката, която промени историята

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Свят Преди 9 часа

Арестуваният и негов съучастник били спрени за рутинна проверка

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

България Преди 9 часа

Митов: Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Свят Преди 10 часа

Това става на фона на войната между Израел и терористичната организация „Хамас“

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Свят Преди 11 часа

На 31 август украинското знаме беше издигнато в центъра на Новоикономично

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

България Преди 12 часа

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

България Преди 13 часа

Иван Янев: Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

България Преди 14 часа

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала, посочват от партията

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Свят Преди 14 часа

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението му

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

Технологии Преди 14 часа

Huawei PURA 80 Ultra вдига нивото на мобилната фотография

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 15 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 15 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Какво ти подсказват сънищата? Най-популярните тълкувания, които ще те изненадат

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 септември, вторник

Edna.bg

Байер Леверкузен вече има варианти за заместник на Тен Хаг

Gong.bg

Поставиха ултиматум на Керкез, ясен е заместникът му при нов провал

Gong.bg

Неизвестен подкара оставен без надзор трамвай и се заби в подлез в София

Nova.bg

Шофьор твърди, че получил инфаркт след арест заради фалшиво положителен тест за дрога

Nova.bg