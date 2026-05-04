САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток, Иран заплаши с отговор

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Н апрежението около Ормузкия проток продължава да ескалира, след като Доналд Тръмп обяви началото на американска операция за извеждане на блокирани кораби, а Иран реагира с остро предупреждение.

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Президентът на САЩ заяви, че от понеделник сутрин, по близкоизточното време, американските сили ще започнат мисия по освобождаване на кораби, блокирани в протока. В публикация в Truth Social той подчерта, че решението е взето по молба на множество държави, чиито плавателни съдове са се оказали блокирани, въпреки че не са част от конфликта в региона.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

По думите му операцията, наречена „Проект Свобода“, има хуманитарен характер и цели да помогне на „неутрални и невинни“ страни. Тръмп отбеляза още, че на част от корабите вече има недостиг на храна и основни ресурси за екипажите. В същото време той предупреди, че при възпрепятстване на мисията САЩ ще бъдат принудени да реагират решително.

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Реакцията от Техеран не закъсня. Ебрахим Азизи заяви, че всяка „американска намеса“ в новия морски режим в Ормузкия проток ще бъде считана за нарушение на действащото примирие. Изказването му подчертава нарастващото напрежение и риска от нова ескалация в региона.

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Междувременно ситуацията в района остава нестабилна. Танкер е бил обстрелян с „неизвестни снаряди“ в близост до бреговете на Обединените арабски емирства, съобщи UKMTO. Инцидентът е станал на около 78 морски мили северно от Фуджейра. По информация на организацията няма жертви, а екипажът е невредим и не са отчетени екологични щети.

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Ормузкия проток е от критично значение за световната икономика — през него в мирно време преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ. От началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, преминаването през протока е сериозно затруднено.

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Сблъсъкът между обявената американска операция и твърдата позиция на Иран поставя под въпрос стабилността на региона и безопасността на един от най-важните морски маршрути в света.