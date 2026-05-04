САЩ започват да помагат за освобождаването на кораби, блокирани в Ормузкия проток, Иран заплаши с отговор

От 28 февруари Иран значително ограничи трафика по този жизненоважен морски път

4 май 2026, 07:51
Н апрежението около Ормузкия проток продължава да ескалира, след като Доналд Тръмп обяви началото на американска операция за извеждане на блокирани кораби, а Иран реагира с остро предупреждение.

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Президентът на САЩ заяви, че от понеделник сутрин, по близкоизточното време, американските сили ще започнат мисия по освобождаване на кораби, блокирани в протока. В публикация в Truth Social той подчерта, че решението е взето по молба на множество държави, чиито плавателни съдове са се оказали блокирани, въпреки че не са част от конфликта в региона.

По думите му операцията, наречена „Проект Свобода“, има хуманитарен характер и цели да помогне на „неутрални и невинни“ страни. Тръмп отбеляза още, че на част от корабите вече има недостиг на храна и основни ресурси за екипажите. В същото време той предупреди, че при възпрепятстване на мисията САЩ ще бъдат принудени да реагират решително.

Реакцията от Техеран не закъсня. Ебрахим Азизи заяви, че всяка „американска намеса“ в новия морски режим в Ормузкия проток ще бъде считана за нарушение на действащото примирие. Изказването му подчертава нарастващото напрежение и риска от нова ескалация в региона.

Междувременно ситуацията в района остава нестабилна. Танкер е бил обстрелян с „неизвестни снаряди“ в близост до бреговете на Обединените арабски емирства, съобщи UKMTO. Инцидентът е станал на около 78 морски мили северно от Фуджейра. По информация на организацията няма жертви, а екипажът е невредим и не са отчетени екологични щети.

Ормузкия проток е от критично значение за световната икономика — през него в мирно време преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ. От началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, преминаването през протока е сериозно затруднено.

Сблъсъкът между обявената американска операция и твърдата позиция на Иран поставя под въпрос стабилността на региона и безопасността на един от най-важните морски маршрути в света.

Източник: БТА - Асен Георгиев    
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Самолетът, Boeing 767 на United Airlines, изпълняващ полет от Венеция, Италия, се е движел със скорост над 160 мили в час

На място веднага са пристигнали три пожарни, линейка и полиция

Посетихме завода на Zeekr, простиращ се на 1,3 млн. кв. м, уверявайки се в това, което вече ми беше ясно: китайската автомобилна вълна ще залее Европа и тези без спасителен пояс ще потънат

Към мястото веднага са насочени 4 екипа огнеборци

Той беше наречен "кметът на Америка" заради лидерството си след атаките от 11 септември 2001 г.

Плажен сезон през май без риск - където слънцето грее стабилно и морето не ви кара да треперите от студ

Идеята за използване на хищни животни предизвиква критики от правозащитници и природозащитни организации

Обновеният инструмент Paleolatitude позволява на потребителите да проследят миграцията на земните маси и изгубените континенти през епохите

За първи път от десетилетия насам значителен брой участващи държави влизат в Мондиала с ясното съзнание, че част от приходите им може да бъде погълната от данъци

Световната здравна организация разследва предполагаемо огнище на хантавирус на борда на кораба MV Hondius в Атлантическия океан. Трима души са починали, а властите в Южна Африка и Кабо Верде са в готовност за евакуация на още заразени пътници

Иранският парламент обяви, че Техеран няма да отстъпи от контрола върху ключовия воден път, въпреки блокадата на САЩ и предупрежденията на Тръмп за нови въздушни удари. Екипажът на плавателния съд е в безопасност след дръзкото нападение

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран

Преди по-малко от две години Стефани чува, че има тумор в корема. Лекарите в България й дават само няколко месеца живот

Ето кои от ключовите лица на „Прогресивна България“ остават на разположение за изпълнителната власт

Романът на Лорън Вайсбергер от 2003 г. е свободно базиран на опита ѝ като асистентка на модната икона Ана Уинтур. Ето кои моменти от книгата и филма са реалност и защо някои колеги на авторката се почувстваха предадени

