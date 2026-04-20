Колко депутата ще има „Прогресивна България”

С поред социологията на агенция „Тренд” основната част от гласувалите за коалицията „Прогресивна България” на Румен Радев са бивши избиратели на ПП-ДБ - 18,3 на сто. От ГЕРБ са дошли 15,6% от гласовете. От БСП - 11,3. Голям процент е дошъл и от негласувалите на последните избори през 2024 г. - 15,9 на сто, предава NOVA.

Според последните изчисления на социолозите от „Тренд” на база 100% преброени от ЦИК протоколи, депутатите на „Прогресивна България” ще бъдат 131.

ГЕРБ-СДС ще има 39 места.

Трета по резултат на вота е ПП-ДБ с 37 депутатски банки.

Четвъртите - ДПС, ще имат 21 народни представители.

Петата политическа сила – „Възраждане”, ще има 12 гласа в пленарната зала.