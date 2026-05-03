Сър Алекс Фъргюсън е приет в болница

Л егендарният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън е бил откаран в болница, след като е почувствал неразположение на стадион „Олд Трафорд“ малко преди началото на дербито срещу Ливърпул.

По информация на Sky Sports News, шотландецът е в съзнание и в момента преминава серия от превантивни медицински прегледи.

84-годишният Фъргюсън остава неизменна част от атмосферата на мачовете на „червените дяволи“, като редовно подкрепя отбора както у дома, така и при гостуванията. Той бе начело на клуба в продължение на близо 27 години, преди да обяви оттеглянето си през 2013 г.

Сър Алекс застана на кормилото на Манчестър Юнайтед през 1986 г. и ръководи тима в рекордните 1500 мача. Под негово ръководство клубът изживя най-славния си период, завоювайки 13 титли във Висшата лига и два трофея от Шампионската лига. След края на треньорската си кариера той изпълняваше ролята на глобален посланик на клуба до 2025 г.

В своята феноменална кариера шотландецът спечели общо 38 трофея с Юнайтед, към които се добавят три титли и четири купи на Шотландия, извоювани с отбора на Абърдийн. Фъргюсън е бил начело и на тимовете на Сейнт Мирън и националния отбор на Шотландия, включително по време на Световното първенство през 1986 г. Преди да се отдаде на треньорската професия, той бе изявен нападател, като през сезон 1965/66 стана голмайстор на шотландската Първа дивизия.

Припомняме, че през май 2018 г. сър Алекс претърпя спешна операция след мозъчен кръвоизлив. Тогава той успя да се възстанови напълно и бе посрещнат с бурни овации от феновете при завръщането си на „Олд Трафорд“ през септември същата година.