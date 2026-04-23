След победата на "Прогресивна България" на изборите: Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор

Ф едералният канцлер на Германия Фридрих Мерц поздрави днес в телефонен разговор Румен Радев с категоричната победа на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и изрази готовността на германското правителство за съвместна работа с бъдещето редовно българско правителство, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“.

Румен Радев подчерта по време на разговора, че Германия е водещ инвестиционен, икономически и външнотърговски партньор на България, а германските инвестиции в страната ни имат съществен принос за развитието на индустрията и производството.

Желязков поздрави Фридрих Мерц за победата в Германия

Двамата обсъдиха и редица предизвикателства пред Европейския съюз, сред които продължаващата война в Украйна и последиците от нея в сферата на сигурността, както и в социалната и икономическата област.

Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони поздрави на 22 април в телефонен разговор Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори. Тя подчерта готовността на Италия за съвместна работа със следващото редовно българско правителство, а по време на разговора бяха откроени доброто двустранно сътрудничество в икономиката, инвестициите и в сферата на отбраната, съобщиха от пресцентъра на политическата формация.

На 20 април председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Румен Радев с победата на „Прогресивна България“. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави Радев и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на сътрудничеството в сферата на сигурността, съобщиха от пресцентъра на партията.