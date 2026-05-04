Интерактивна карта разкрива къде се е намирал родният ви град преди 320 милиона години

А ко някога сте се чудили как земните континенти са се променяли и измествали през вековете или къде точно се е намирал родният ви град преди милиони години, онлайн инструментът Paleolatitude е точно за вас. Създаден преди десетилетие, моделът наскоро получи мащабна актуализация, която позволява на потребителите да проследят историята на всяка точка от планетата в рамките на последните 320 милиона години.

Paleolatitude е разработен от изследователи от Утрехтския университет с цел да преодолее пропастта между палеобиологията и палеоклиматологията. За да реконструират древния климат или да научат повече за праисторическия живот въз основа на следи в скалите, учените трябва да знаят точно къде са се намирали тези образци по време на тяхното формиране.

Чрез използване на магнитни сигнали в скали от целия свят, екипът е създал инструмент, който показва движението на земните маси от началото на настоящата геоложка ера.

„Ъгълът, образуван от магнитното поле на Земята и земната повърхност, се променя постепенно от полюсите към екватора и следователно е свързан с географската ширина. Много скали съдържат магнитни минерали, които са „записали“ посоката на магнитното поле в съответното местоположение при формирането на скалата“, обяснява съавторът на изследването д-р Брам Вас от изследователския институт CEREGE.

За да надградят модела, изследователите са включили нови данни за морските магнитни аномалии, които разкриват движенията на основните тектонични плочи. Те са добавили и движенията на малките тектонични плочи, както и на няколко „изгубени континента“, които са се „нагънали“ в планинските вериги на Средиземноморието и Азия.

Древна земна маса, която се е откъснала от Западна Австралия преди около 155 милиона години и днес е „погребана“ в планините на Индонезия. Голяма Адрия: Континент, отделен от Северна Африка преди повече от 200 милиона години, който по-късно е бил погълнат от планините на Средиземноморието и Близкия изток.

„За първи път е налице истински глобален модел, който ви позволява да свържете тези скали с техните оригинални плочи, които оттогава са изчезнали в земната мантия“, казва ръководителят на изследването професор Доуве ван Хинсберген.

Потребителите на инструмента могат да изберат всяко място на Земята и да разберат как се е променила неговата географска ширина от времето на суперконтинента Пангея. Преди около 320 милиона години Пангея е включвала всички основни земни маси (с изключение на Сибир и части от Китай) и е била заобиколена от един-единствен океан – Панталаса.

Преди около 200 милиона години континентите започват да се раздалечават, което в крайна сметка води до съвременната карта на света. Скалите около нас обаче са извървели дълъг път и невинаги са били там, където ги виждаме днес.

Това е от решаващо значение за палеобиолозите, които изучават фосили. За да разберат връзката между биоразнообразието и климата, те трябва да знаят точното местоположение на тези находки в древността. Според съавтора д-р Емилия Яроховска, този нов 3D модел (включващ и пространството, а не само времето) ни позволява да извлечем важни поуки за устойчивостта на биоразнообразието в наши дни.