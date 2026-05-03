Мерц: САЩ са най-важният ни партньор в НАТО въпреки Тръмп

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран

3 май 2026, 22:01
Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ са централни за НАТО въпреки различията в мненията и омаловажи напрежението с президента Доналд Тръмп, след като Вашингтон обяви намаляването на военния си контингент във Федералната република, предаде Ройтерс.

„Оставам убеден, че американците са най-важният партньор за нас в Северноатлантическия алианс“, заяви Мерц пред обществената телевизия А Ер Де в интервю, което ще бъде излъчено по телевизията по-късно тази вечер.

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран.

ДПА припомня, че Мерц направи непредпазлив коментар по-рано през седмицата, в който намекна, че иранското правителство „е унижило“ САЩ в преговорите, което предизвика гневна реакция от президента Доналд Тръмп.

На свой ред германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е призовал Иран да преговаря за споразумение за прекратяване на войната в днешен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, подчертавайки в публикация в „Екс“, че Берлин и Вашингтон споделят обща позиция относно ядрената програма на Иран.

„Като близък съюзник на САЩ ние споделяме една и съща цел: Иран трябва напълно и проверимо да се откаже от ядрените оръжия и незабавно да отвори отново Ормузкия проток“, заяви Вадефул.

Германската дипломация със САЩ се следи отблизо на фона на публичния спор между президента на САЩ Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц.

Арагчи даде само кратък отчет за разговора с германския външен министър, отбелязвайки, че са проведени разговори за развитието на събитията в регионален и международен план.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Германия САЩ НАТО Фридрих Мерц Доналд Тръмп Иран Военен контингент
