Мерц: САЩ са най-важният ни партньор в НАТО въпреки Тръмп

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ са централни за НАТО въпреки различията в мненията и омаловажи напрежението с президента Доналд Тръмп, след като Вашингтон обяви намаляването на военния си контингент във Федералната република, предаде Ройтерс.

„Оставам убеден, че американците са най-важният партньор за нас в Северноатлантическия алианс“, заяви Мерц пред обществената телевизия А Ер Де в интервю, което ще бъде излъчено по телевизията по-късно тази вечер.

German Chancellor Friedrich Merz said the United States is central to the NATO alliance despite differences in opinion and downplayed tensions with President Donald Trump, after Washington announced a troop drawdown in Germany.https://t.co/ZGdHb7Ic3a — TVP World (@TVPWorld_com) May 3, 2026

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран.

ДПА припомня, че Мерц направи непредпазлив коментар по-рано през седмицата, в който намекна, че иранското правителство „е унижило“ САЩ в преговорите, което предизвика гневна реакция от президента Доналд Тръмп.

На свой ред германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е призовал Иран да преговаря за споразумение за прекратяване на войната в днешен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, подчертавайки в публикация в „Екс“, че Берлин и Вашингтон споделят обща позиция относно ядрената програма на Иран.

„Като близък съюзник на САЩ ние споделяме една и съща цел: Иран трябва напълно и проверимо да се откаже от ядрените оръжия и незабавно да отвори отново Ормузкия проток“, заяви Вадефул.

Германската дипломация със САЩ се следи отблизо на фона на публичния спор между президента на САЩ Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц.

Арагчи даде само кратък отчет за разговора с германския външен министър, отбелязвайки, че са проведени разговори за развитието на събитията в регионален и международен план.