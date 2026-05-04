Китайският мащаб и размах, от който всички се страхуват

В България масовото мнение е, че китайските коли са нещо много лошо. Така преди време се мислеше и за Dacia, която от години е сред най-продаваните марки в страната ни и Европа. Разликата с китайската автомобилна вълна сега е, че всичко ще се случи със скоростта, с която автомобилната индустрия в Китай се разви. Видяхме лично това в продължение на 11 дни, в които посетихме два автомобилни завода. Тук разказваме за този на Zeekr, простиращ се на площ от 1,3 млн. кв. м.

Не само че видяхме как се произвеждат, но имахме възможността и да покараме малко флагмана Zeekr 9X, който, ако не до края на тази, то през 2027 г. ще се появи и на българския пазар. А от това трябва да се притесняват луксозните немски брандове. Защото не само ще предлага много повече мощност от тях, но ще и предлага прещедро количество Nappa, Alcantara, естествен дървен фурнир и изработка, каквато е трудно човек да си представи, ако не го усети на живо.

Същият този модел (и не само) се произвежда в един от най-новите заводи на Geely Holding, чието строителство е започнало през 2018 г. и първи модел слязъл от поточната линия през 2021 г.

Източник: Zeekr

Годишният капацитет на завода е 300 000 коли

като максимално на ден могат да се правят по 1200 автомобила. Факт е, че той е далеч от максималното си натоварване, защото на 28 април в завода (когато го посетих) са произведени 315 автомобила. Колкото поръчани, толкова произведени. Но целта е капацитетът да се запълни, затова и всички, Zeekr в частност, са отправили поглед към задграничните пазари, в частност Европа.

Най-впечатляващ във всеки завод е каросерийният цех с площ 125 000 кв. м, в който работят под 100 човека. Основната работа тук се извършва от 885 индустриални робота. Още 600 транспортни робота извършват преноса на всички части но различните работни станции, като ориентацията им става с помощта на плетеница от QR кодове по транспортните алеи в цеха.

Към момента в завода работи една поточна линия, на която се правят 6 модела. На същата линия могат да се произвеждат модели на Geely и Volvo, ако са налага изпълнението на голяма поръчка.

Източник: Zeekr

Финалната инспекция на готовата каросерия първо се извършва от роботи, след това от хора. В целия завод работят само мъже. Работното им време е от 8,30 до 18 ч, на една смяна. Събота и неделя се почива, но вероятно защото се работи на доста под пълния капацитет.

В цеха работи специална пречиствателна система на въздуха, която улавя всички вредни газове и прахови частици над работните станции на различните роботи, така че хората да могат да работят в безопасна за здравето им работна среда. Нещо, което в близкото минало не е било така в подобни заводи.

Източник: Zeekr

Обиколката ни след това се пренася в цеха за финално сглобяване, простиращ се на площ от 150 000 кв. м. Тук вече работят 800 човека, което представлява половината от работещите в целия завод, т.е. общо 1600 човека. В другите цехове на завода е постигната 95% автоматизация, но тъй като финалната проверка на автомобилите се извършва само от хора, затова и тук се ползва предимно човешки труд.

С интерес виждам надпис „Do The Things Right First Time”. Интерес, защото английският език е супер рядко срещано явление в Китай. След като автомобилът бъде сглобен, върху него се изсипват 2 тона вода в рамките на 6 минути, за да се тестват уплътненията. В завода има и 3-километрово тестово трасе, на което минава всяка кола.

Кратък трансфер с автобус ни отвежда до

Източник: CarMarket.bg

Най-големия тестови център на Geely в света

Простира се на площ от 45 000 кв. м и струва струва 2 млрд. юана. (240 млн. евро). Тук станах свидетел на краш-тест на живо, което си е доста атрактивно за гледане събитие. Не пожелавам на никого да участва лично в подобно нещо на пътя, защото нагледните резултати са стряскащи. Но цялото това капиталовложение е направено, за да се гарантира възможно най-високото ниво на защитеност на пътниците в автомобилите на Geely и другите марки под широката шапка на концерна. Важно е да се отбележи, че Geely има над 1500 патента за безопасност, които е предоставил безплатно на индустрията за ползване. В световен мащаб марката има 75 топ оценки за безопасност от различните институти, включително от EuroNCAP. Последният модел с 5-звездна оценка от EuroNCAP еGeely Starray EM-i.

Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Краш-тестът, на който станахме свидетели, се проведа на най-дългата закрита писта в света за провеждане на краш тестове с дължина 293 м, като на нея могат да се извършват изпитания с до 120 км/ч.

Източник: Zeekr

За целта се ползват 60 вида манекени, които покриват всякакви телесни структури и възрастови групи. Най-модерният краш-тестманекен е Thor50, оборудван е със 180 сензора и струващ 15 млн. юана (1,8 млн. евро). Средната цена на един манекен е 3 млн. юана (360 000 евро).

Съоръжението разполага и с климатичен тестови център върху площ от 12 000 км. м, в който се симулират най-различни климатични условия – от екстремен студ или жега до различни надморски височини. Инвестицията тук е 500 млн. юана (60 млн. евро). Всичко това съкращава времето за тестове, оттам и времето за лансиране на пазара. Основна част от този център е въздушният тунел, изграден за 3 години. В него могат да се симулират ветрове със скорост до 250 км/ч. Всичко това се прави, за да се тества автомобилът в най-екстремните природни условия.

Ако някой все още се съмнява, че китайските брандове ще завладеят пазара в Европа, то нека се запознае с плановете на Stellantis и Volkswagen, които трескаво търсят китайски партньори, които да произвеждат в техните заводи на Стария континент.