Любопитно

Вътре в истинската история на „Дяволът носи Прада“

Романът на Лорън Вайсбергер от 2003 г. е свободно базиран на опита ѝ като асистентка на модната икона Ана Уинтур. Ето кои моменти от книгата и филма са реалност и защо някои колеги на авторката се почувстваха предадени

3 май 2026, 20:52
„Дяволът носи Прада“ може и да е художествена измислица, но е вдъхновен от една съвсем истинска (и изключително изтощителна) работа.

Публикуван през 2003 г., хитовият роман на Лорън Вайсбергер – който вдъхнови култовата филмова класика от 2006 г. за начинаеща журналистка, станала асистент на взискателния главен редактор на модното списание Runway – е свободно базиран на реалния ѝ опит като асистентка на тогавашния главен редактор на Vogue Ана Уинтур.

„Беше луда първа работа след колежа, нямам представа как се случи“, сподели Вайсбергер в интервю за предаването Today през юни 2021 г. „Бях там малко под година и това определено повлия на цялата книга... беше шантаво.“

Въпреки очевидните прилики между историята и личния живот на Вайсбергер, тя твърди пред репортери, че „нищо“ в книгата не е директно базирано на бившата ѝ шефка. Уинтур, от своя страна, отговори с характерното си хладнокръвие пред New York Times още при излизането на романа: „Винаги се наслаждавам на добрата художествена литература. Още не съм решила дали ще я прочета“.

  • Базиран ли е „Дяволът носи Прада“ на истинска история?

Вайсбергер започва работа като асистентка на Уинтур през декември 1999 г., малко след като завършва университета „Корнел“. Във филма главната героиня Андреа Сакс (Ан Хатауей) получава същата стартова позиция след дипломирането си.

Още в началото става ясно, че Лорън се интересува повече от журналистиката, отколкото от асистентските задачи. Подобно на Анди, тя „много малко се вълнувала от висша мода“ и била фокусирана върху писателската си кариера. След по-малко от година във Vogue, тя напуска, а две години по-късно продава дебютния си роман.

Във филма Анди е подложена на абсурдни изисквания от Миранда Пристли (Мерил Стрийп), включително да намери непубликуван ръкопис на „Хари Потър“ или да достави пържола за 15 минути. Оказва се, че някои от тези ситуации са реални.

„Много от анекдотите и лудостта са плод на въображението ми, истории, които съчинявах в 4 сутринта, борейки се с безсънието“, казва авторката. „Но има и доза истина. Някои задачи не са далеч от това, с което аз или приятелите ми се занимавахме в ПР сектора и модните списания в първите си години след колежа.“

  • Миранда Пристли ли е Ана Уинтур?

Вайсбергер винаги е твърдяла, че Миранда е измислен персонаж. Уинтур обаче коментира през декември 2024 г.: „Публиката и хората, с които работя, трябва да решат дали има прилики между мен и Миранда Пристли“. Тя подчертава, че книгата е забавление, а не документален разказ за работата във Vogue.

На въпрос за слуховете, че е „студена“, Уинтур отговаря директно: „Тук сме, за да работим. Ако някой изглежда студен или груб, то е само защото се стремя към най-доброто“.

  • Коя е истинската Емили?

През април 2026 г. известната стилистка Лесли Фремар разкри, че именно тя е вдъхновила образа на напрегнатата старша асистентка, изиграна от Емили Блънт.

„Определено аз бях тази, която ѝ казваше, че милион момичета биха убили за тази работа“, спомня си Фремар. Тя научила за книгата лично от Ана Уинтур.

„Получих обаждане, че Ана иска да ме види. Бях ужасена. Тя ме попита: „Коя е Лорън Вайсбергер?“. Казах, че е била младша асистентка, а Ана отвърна: „Ами, написала е книга за нас, в която ти си по-лоша от мен“.

Фремар признава, че вероятно не е била много мила с Вайсбергер по това време, но споделя, че книгата се е почувствала като „предателство“ и „разкриване на тайни“, тъй като се основава на преживявания, през които и двете са преминали.

