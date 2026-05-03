Иран атакува товарен кораб в Ормузкия проток

Т оварен кораб е бил атакуван от група малки плавателни съдове, докато е преминавал в близост до Ормузкия проток в неделя, съобщиха британски военни представители, пише New York Post.

Инцидентът е станал край бреговете на иранския град Сирик, източно от протока, според Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO). Към момента самоличността и флагът на кораба не се съобщават официално.

Всички членове на екипажа са в безопасност. Досега нито една групировка не е поела официално отговорност за нападението. Иранските военни обаче многократно предупредиха, че всеки кораб, който се опитва да премине през района, ще бъде атакуван, освен ако не заплати транзитна такса и не докаже, че няма връзки със САЩ или Израел.

Според информацията плавателният съд се е насочвал на север към Персийския залив, а не се е опитвал да го напусне.

От началото на войната с Иран в района на Ормузкия проток са регистрирани най-малко две дузини нападения. Ударът от неделя е първият от 22 април насам. Техеран практически блокира ключовия пункт за пренос на петрол чрез постоянни заплахи и атаки срещу товарни кораби и танкери.

Въпреки че флотът на Иран претърпя сериозни загуби от страна на САЩ и Израел, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) продължава да оперира с флотилия от малки патрулни лодки по протежение на протока. Миналия месец президентът Доналд Тръмп издаде заповед за „унищожаване на всеки малък плавателен съд“, който представлява заплаха за корабоплаването.

Ислямската република е категорична, че Ормузкият проток, през който преди време преминаваха 20% от световните доставки на петрол, ще остане под неин контрол, независимо от изхода на нестабилните мирни преговори с Вашингтон.

„Техеран няма да отстъпи от позицията си за Ормузкия проток и няма да се върне към условията отпреди войната“, заяви в неделя заместник-председателят на иранския парламент.

В момента президентът Тръмп поддържа пълна морска блокада на иранските пристанища, целяща икономически натиск върху страната. Наскоро той предупреди, че САЩ са готови да подновят въздушните удари във вътрешността на Иран, ако не бъде постигнато окончателно мирно споразумение.