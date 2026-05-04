Странни данъчни правила в САЩ могат да намалят приходите на над 30 държави от Световното първенство

За първи път от десетилетия насам значителен брой участващи държави влизат в Мондиала с ясното съзнание, че част от приходите им може да бъде погълната от данъци

4 май 2026, 06:35
С ветовното първенство по футбол през 2026 г. е само след броени седмици, но зад мащаба на турнира с 48 отбора, провеждан в три държави, се крие по-тих проблем, който няма нищо общо със самата игра. За първи път от десетилетия насам значителен брой участващи държави влизат в Мондиала с ясното съзнание, че част от приходите им може да бъде погълната от данъци.

В основата на проблема стои фактът, че макар самата ФИФА да запазва статута си на освободена от данъци в САЩ, привилегия, която има още от Световното първенство през 1994 г., тя не е успяла да договори същото общо освобождаване за 48-те национални федерации. Тази празнина, съчетана със структурата на американското данъчно законодателство и неравномерната мрежа от международни данъчни споразумения, означава, че финансовото въздействие няма да бъде разпределено равномерно. Вече е ясно, че повече от половината участници, особено извън Европа, могат да понесат значително по-високи разходи.

Световно първенство по футбол 2026: Кои държави се класираха

  • Защо този Мондиал е различен от предишните

При предишни турнири домакините обикновено предоставят данъчни облекчения за всички участващи отбори. Най-скорошният пример е ФИФА World Cup 2022 в Катар, където всички 32 национални федерации бяха освободени от местни данъци върху приходите си от турнира.

Този път в САЩ това не се случва. Според информация на The Guardian, ФИФА не е успяла да договори пълно освобождаване с американското правителство. В резултат националните федерации ще бъдат облагани с комбинация от федерални, щатски и местни данъци върху доходите, генерирани по време на турнира.

Съгласно американското законодателство, спортистите и изпълнителите са длъжни да плащат данъци върху доходите, реализирани в страната. Това се отнася директно за футболистите, участващи в турнира. Треньорите и щабовете попадат в малко по-различна категория в зависимост от данъчните споразумения, но също са част от финансовото уравнение.

  • Данъчните споразумения, защо едни държави са защитени, а други не

Основната разделителна линия минава през т.нар. споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. Това са двустранни договори, които предотвратяват облагането на един и същ доход два пъти.

От 48-те отбора на Мондиал 2026 само 18 са от държави, които имат такива споразумения със САЩ. Това включва основно европейски държави, както и съорганизаторите Канада и Мексико, плюс страни като Австралия, Египет, Мароко и Южна Африка.

За тях данъчната тежест е значително по-ниска, тъй като част от федералните данъци не се прилагат. За останалите 30 държави, много от които с по-малки футболни икономики, такава защита липсва.

Както отбелязва данъчният консултант Ориана Морисън, отбори от държави със споразумения "ще имат много по-ниски разходи от по-малки страни като Кюрасао и Хаити". Така дебютанти като Кюрасао и Кабо Верде могат да се окажат с по-големи данъчни задължения от богати федерации като Англия, Франция или Германия, просто заради мястото, където са базирани.

Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

  • Как се прилагат данъците на практика

Детайлите стават още по-сложни, когато се разгледат конкретно. Играчите винаги подлежат на облагане в САЩ върху доходите, които печелят там, независимо от наличието на данъчни споразумения. Това включва мачови възнаграждения, бонуси и търговски приходи.

Треньорите могат да бъдат третирани различно. Например Томас Тухел, селекционер на Англия, обикновено плаща данъци само във Великобритания благодарение на споразумение. За разлика от него Carlo Ancelotti, начело на Бразилия, вероятно ще бъде облаган както в Бразилия, така и в САЩ, тъй като между двете страни няма подобен договор.

За високите доходи сумите са значителни. Федералният данък върху доходите в САЩ достига около 37%, а корпоративният е около 21%. Освен това щатските данъци варират силно:

  1. Флорида - без щатски данък върху доходите
  2. Ню Джърси (домакин на финала) - до 10,75%
  3. Калифорния (Лос Анджелис и Сан Франциско) - до 13,3%

Това означава, че данъчната тежест за всеки отбор ще зависи не само от приходите му, но и от местата, където играе.

  • Проблемът не е само данъчен, а финансов модел

Дори без данъците, редица федерации вече изразяват притеснения за разходите. ФИФА е определила оперативен бюджет от 1,5 милиона долара на отбор, включително дневни разходи от 600 долара на човек, намалени от 850 долара през 2022 г.

Това се случва въпреки значително по-високите разходи за пътуване и настаняване в САЩ. В комбинация с данъците, финансовият натиск става сериозен, особено за по-малките федерации.

За тях участието на Световно първенство често е ключов финансов ресурс за развитие на футбола. Загубата на част от тези средства променя икономическия смисъл на турнира.

"За повечето неевропейски държави ще струва много скъпо да участват", казва Морисън, като допълва, че средства, които биха подкрепили местния футбол, "ще останат в САЩ".

САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026

  • Географията също има значение

Макар турнирът да се провежда в три държави, САЩ ще бъдат домакин на 78 от 104 мача, включително всички срещи от четвъртфиналите нататък.

Това е важно, защото Канада и Мексико предоставят пълни данъчни облекчения. Мачовете там ще носят по-малка финансова тежест. Но при напредване в турнира отборите неизбежно ще играят в САЩ, където данъчният натиск е по-висок.

Така се създава ситуация, при която два отбора в един и същ турнир могат да имат коренно различни финансови резултати в зависимост от програмата си и спортния успех.

  • Реакцията на ФИФА

ФИФА не е представила публично цялостно решение, но според източници работи с федерациите за ограничаване на ефекта и предоставяне на насоки.

Същевременно се обсъжда увеличение на наградните фондове и бонусите за участие. Очаква се окончателното решение да бъде взето на заседание на ФИФА във Ванкувър.

Тази стъпка се разглежда като отговор на опасенията, че отбори могат дори да излязат на загуба от участие в най-голямото футболно събитие.

Най-популярният спорт генерира милиарди евро приходи годишно

  • По-широката картина

На теория разширяването до 48 отбора трябваше да направи Световното първенство по-достъпно и глобално. На практика то въведе ново ниво на неравенство, зависещо не от представянето на терена, а от данъчни споразумения и география.

За богатите европейски държави ефектът е управляем. За по-малките той може да бъде значителен и да превърне иначе ценната възможност в сложна финансова дилема.

Източник: timesofindia    
От предупреждения за слана до 28°C: Рязък температурен обрат в следващите дни

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Свлачището в Родопите остава активно, местната власт ще поиска помощ от държавата

Бившият кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани е в болница, състоянието му е критично

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Volkswagen обмисля да продава китайските си модели в Европа

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Възможно е още в края на седмицата България да има редовно правителство

Интерактивна карта разкрива къде се е намирал родният ви град преди 320 милиона години

Обновеният инструмент Paleolatitude позволява на потребителите да проследят миграцията на земните маси и изгубените континенти през епохите

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран

Преди по-малко от две години Стефани чува, че има тумор в корема. Лекарите в България й дават само няколко месеца живот

Ето кои от ключовите лица на „Прогресивна България“ остават на разположение за изпълнителната власт

Романът на Лорън Вайсбергер от 2003 г. е свободно базиран на опита ѝ като асистентка на модната икона Ана Уинтур. Ето кои моменти от книгата и филма са реалност и защо някои колеги на авторката се почувстваха предадени

Земята е на приблизително 13 300 светлинни години от периферията – значително по-близо до нея, отколкото до галактическото ядро

„Очаквайте скоро“: Доналд Тръмп сподели AI изображения на обновения Отразяващ басейн във Вашингтон, на които той и ключови фигури от кабинета му позират без ризи в наситеносини води преди старта на мащабния ремонт

Поклонението ще бъде в четвъртък, на 7 май, от 11:00 часа в църквата „Света София“

Тръмп отхвърли предишно иранско предложение тази седмица

Българският пилот запази първото си място след втория старт от уикенда в САЩ

Легендата на „Юнайтед“ се почувствал зле преди дербито с „Ливърпул“

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента

Година след корабокрушението край Сицилия, отнело живота на британския магнат Майк Линч и още 6 души, разследващите изключиха версията за „непреодолима стихия“. Нови разкрития сочат към фатално подценяване на времето и липса на адекватна реакция

Държавният секретар Марко Рубио изненада гостите на семейна сватба, влизайки в ролята на диджей. Вижте как „министърът на всичко“ в администрацията на Тръмп смени държавните дела с музикалните хитове и нагорещи дансинга в Маями

Приморск е важен център за петролния износ на Русия

