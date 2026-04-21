Американското посолство поздрави Румен Радев и "Прогресивна България"

"Българският народ се изказа и ние поздравяваме Румен Радев и "Прогресивна България" за победата им".
САЩ благодариха на президента Румен Радев
Това написаха в X от посолството на САЩ в България.
"Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ", добавиха от дипломатическата мисия.
The Bulgarian people have spoken, and we congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on their victory. We look forward to working with the new government to advance our bilateral relationship and further strengthen the close ties between the American and Bulgarian people.— U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) April 21, 2026