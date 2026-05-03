Тръмп се пусна гол до кръста в Мемориала на Линкълн (СНИМКА)

„Очаквайте скоро“: Доналд Тръмп сподели AI изображения на обновения Отразяващ басейн във Вашингтон, на които той и ключови фигури от кабинета му позират без ризи в наситеносини води преди старта на мащабния ремонт

3 май 2026, 20:10
П резидентът Доналд Тръмп сподели генерирано от изкуствен интелект изображение, на което е без риза в Отразяващия басейн на Мемориала на Линкълн, малко преди планирания старт на ремонта на историческата забележителност, пише PEOPLE.

Кадърът, който 79-годишният Тръмп публикува без текст в своята платформа Truth Social, показва президента да плува в басейна заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм. Към тях се присъединява и неидентифицирана жена по бикини и слънчеви очила.

Всички на AI снимката са усмихнати, а 41-годишният Ванс и Тръмп показват вдигнати палци. Самият Тръмп е изобразен да релаксира в златист надуваем фотьойл.

Водата в емблематичното съоръжение, разположено между Мемориала на Линкълн и Монумента на Вашингтон, е с наситен цвят – подобно на редица други обработени изображения, които Тръмп сподели, за да демонстрира нюанса на „синьото от американското знаме“, в който възнамерява да преобрази басейна.

Тръмп публикува и сравнение между своята идеализирана версия и снимка, направена по време на първия мандат на Барак Обама. Кадърът, озаглавен от него „Хюсеин Обама“, е от септември 2012 г. – период, в който в басейна е имало зелени водорасли. (Водораслите се появиха в най-големия отразяващ басейн във Вашингтон веднага след повторното му отваряне след двугодишен ремонт по това време).

„Очаквайте скоро“, написа Тръмп към редактираното изображение на синята вода. В описанието той добави: „Ето каква беше нашата страна преди и след това – ТРЪМП!“

Изображенията бяха публикувани по-малко от месец след като президентът обяви плановете си за обновяване на Отразяващия басейн. Още преди месеци той заяви категорично намерението си да го „оправи“.

В публикация от 9 април президентът заяви, че той и 69-годишният Бъргъм са „горди, че поправят“ „някога красивия“ басейн, построен в началото на 20-те години на миналия век.

„Казаха ни, че ще отнеме ГОДИНИ, за да свършим тази работа, но тя ще отнеме само малка част от това време и на много по-ниска цена“, написа Тръмп тогава. „И ще бъде много по-красиво от деня, в който е бил построен!“

Малко след това, по време на събитие в Овалния кабинет на 23 април, Тръмп разкри, че се е вдъхновил за промяната, след като негов приятел от Германия разкритикувал състоянието на съоръжението като „мръсно“.

„Той каза: „Мръсно е, замърсено. Водата изглежда отвратително. Не е представителна за страната“, обясни Тръмп пред NBC News. „Отидох там с екипа на Тайните служби и казах: „Не е ли срамно? Това е ужасно“.

На същото събитие Тръмп заяви, че се е отказал от плановете си за подмяна на гранита и вместо това ще положи повърхност за „индустриален басейн“.

През ноември 2025 г. Тръмп публикува черно-бяло видео на басейна, редактирано така, че да подчертае зелената вода. „Няма да виждате тази мръсотия и некомпетентност на Байдън още дълго“, написа той тогава по адрес на своя предшественик.

Предстоящият ремонт на Мемориала на Линкълн е само част от серията мащабни обновления във Вашингтон. Тръмп прекара голяма част от втория си мандат в реновиране на Белия дом отвътре и отвън, персонализирайки го по свой вкус, въпреки възраженията на критиците си.

България Преди 1 час

Българският пилот запази първото си място след втория старт от уикенда в САЩ

Свят Преди 2 часа

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента

Свят Преди 3 часа

Приморск е важен център за петролния износ на Русия

България Преди 4 часа

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена

Свят Преди 4 часа

Сняг е валял в планините около Атина, на Пелопонес и дори на Крит, а на някои места е имало и градушка

България Преди 5 часа

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ

България Преди 5 часа

В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши

България Преди 5 часа

Петър Димов е имал изяви в киното и в телевизията и е получавал награди на национални прегледи на българската драма и театър

Свят Преди 5 часа

Плавателният съд, в който е имало 82 души, е отплавал снощи от плажа Ардело, намиращ се на няколко километра южно от Булон сюр Сен

Свят Преди 6 часа

9 май ще бъде натоварен работен ден, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Свят Преди 6 часа

Енергоносителите и горивата поскъпнаха чувствително на международните пазари след началото на войната, започнала в Близкия изток с нападението на САЩ и Израел срещу Иран

„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

България Преди 8 часа

Целта ще е до края на седмицата да има редовно правителство

Свят Преди 8 часа

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“

България Преди 8 часа

Сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки

Свят Преди 8 часа

И защо българското производство се изнася, а на пазара у нас има гръцки ягоди

Свят Преди 9 часа

Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море

