Американски военни изчезнаха по време на ученията „Африкански лъв“ в Мароко

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента

3 май 2026, 18:25
Д вама американски военнослужещи са изчезнали в югозападната част на Мароко след участие на провеждащи се в страната ежегодни многонационални военни учения, съобщи днес Африканското командване на Въоръжените сили на САЩ, цитирано от Асошиейтед прес.

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента.

Според мароканските въоръжени сили инцидентът се е случил вчера вечерта край военен полигон „Кап Дра“ край атлантическия океан. Теренът е планински и сух.

Ученията започнаха миналия месец и се проведоха в четири държави, включително в Тунис, Гана и Сенегал, като се планира да продължат още няколко дни.

Командването не посочи към кое подразделение или род войски принадлежат изчезналите.

Общо над 7000 военнослужещи от над 30 държави участват в четирите страни домакини. „Африкански лъв“, което се провежда от 2004 г., е най-голямото годишно съвместно военно учение на САЩ на континента и обикновено включва високопоставени военни служители от САЩ и техните водещи африкански съюзници.

Американските военни заявиха, че годишното многонационално взаимодействие цели укрепване на регионалното сътрудничество в областта на сигурността и усъвършенстване на готовността на участващите сили за глобални кризи.

Възрастна жена загина, а 5-годишно дете и майка му пострадаха на Северна скоростна тангента

Сър Алекс Фъргюсън е приет в болница

Иран предлага на САЩ 30-дневен план за прекратяване на войната, Тръмп скептичен

Година след корабокрушението край Сицилия, отнело живота на британския магнат Майк Линч и още 6 души, разследващите изключиха версията за „непреодолима стихия". Нови разкрития сочат към фатално подценяване на времето и липса на адекватна реакция

Държавният секретар Марко Рубио изненада гостите на семейна сватба, влизайки в ролята на диджей. Вижте как „министърът на всичко" в администрацията на Тръмп смени държавните дела с музикалните хитове и нагорещи дансинга в Маями

Сняг е валял в планините около Атина, на Пелопонес и дори на Крит, а на някои места е имало и градушка

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ

В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши

Петър Димов е имал изяви в киното и в телевизията и е получавал награди на национални прегледи на българската драма и театър

Плавателният съд, в който е имало 82 души, е отплавал снощи от плажа Ардело, намиращ се на няколко километра южно от Булон сюр Сен

9 май ще бъде натоварен работен ден, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Енергоносителите и горивата поскъпнаха чувствително на международните пазари след началото на войната, започнала в Близкия изток с нападението на САЩ и Израел срещу Иран

Целта ще е до края на седмицата да има редовно правителство

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос"

Сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки

И защо българското производство се изнася, а на пазара у нас има гръцки ягоди

Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море

Жителите са изправени пред евакуации и риск от свлачища

