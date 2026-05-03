Американски военни изчезнаха по време на ученията „Африкански лъв“ в Мароко

Д вама американски военнослужещи са изчезнали в югозападната част на Мароко след участие на провеждащи се в страната ежегодни многонационални военни учения, съобщи днес Африканското командване на Въоръжените сили на САЩ, цитирано от Асошиейтед прес.

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента.

Според мароканските въоръжени сили инцидентът се е случил вчера вечерта край военен полигон „Кап Дра“ край атлантическия океан. Теренът е планински и сух.

Ученията започнаха миналия месец и се проведоха в четири държави, включително в Тунис, Гана и Сенегал, като се планира да продължат още няколко дни.

Командването не посочи към кое подразделение или род войски принадлежат изчезналите.

Общо над 7000 военнослужещи от над 30 държави участват в четирите страни домакини. „Африкански лъв“, което се провежда от 2004 г., е най-голямото годишно съвместно военно учение на САЩ на континента и обикновено включва високопоставени военни служители от САЩ и техните водещи африкански съюзници.

Американските военни заявиха, че годишното многонационално взаимодействие цели укрепване на регионалното сътрудничество в областта на сигурността и усъвършенстване на готовността на участващите сили за глобални кризи.