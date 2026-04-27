Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Т ова, което сме поели като ангажимент, ще бъде изпълнено – ще се реформира настоящият модел на управление, ще се работи за връщане на доверието в институциите, ще бъдат предприети мерки по отношение на цените и ще продължи работата по съдебната реформа. Това заяви в ефира на NOVA избраният за народен представител от „Прогресивна България“ Явор Гечев.

„От нашата политическа формация очаквайте праволинейност. Ние предпочитаме да работим, отколкото само да говорим“, посочи той.

Гечев обясни, че в момента активно се подготвят мерки, свързани с цените на храните и горивата, като се разработват и конкретни законодателни инициативи.

По отношение на горивата той уточни, че се обсъждат варианти за компенсации.

„Има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените“, заяви той и подчерта, че предстои да се направи проверка как са работили регулаторните органи и съответните агенции.

По темата за качеството на храните Гечев посочи, че ще бъдат продължени вече започнати политики, които дават резултат, както и че ще бъдат въведени нови мерки в тази сфера.

Съдебната реформа също остава сред основните приоритети. Според него изборът на членове на Висшия съдебен съвет трябва да бъде прозрачен, а в системата са необходими сериозни промени, за да се възстанови общественото доверие.

„Трябва да има реална промяна в съдебната власт, за да се върне доверието на хората“, подчерта Гечев.

Той допълни, че преди да бъдат предприети конкретни действия, е необходимо да се направи оценка на финансовото състояние на държавата. По думите му това ще бъде определящо за вземането на решения в краткосрочен план.

„Трябва да се сформират Народното събрание и кабинетът, за да може да се говори по-подробно за предстоящите действия на новата власт“, каза още той.